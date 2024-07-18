為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

前男友淪癡漢跟蹤摑巴掌 她持掃帚反擊皆判刑

陳男跟蹤陳女，還出手摑巴掌，陳女持掃帚揮擊，台中地院將兩人都判處拘役。（記者張瑞楨攝）

陳男跟蹤陳女，還出手摑巴掌，陳女持掃帚揮擊，台中地院將兩人都判處拘役。（記者張瑞楨攝）

2024/07/18 14:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子與陳姓女子（兩人同姓）曾是同居情侶，分手之後，陳男多次跟蹤陳女，兩人於2022年5月間起爭執，陳女怒責陳男「像變態一樣、每天跟著我下班、每天打擾我的生活」，氣得持掃帚揮擊陳男，陳男則是徒手摑陳女巴掌，兩人都受傷而互告，台中地方法院依跟蹤騷擾罪與傷害罪，判處陳男拘役90日，陳女依傷害罪判處拘役50日，皆可易科罰金與上訴。

判決書指出，40多歲、高中肄業，從事建築粗工維生的陳男，於2022年5月17日、20日、21日傍晚6時許，於陳女下班後，騎機車從陳女位於中市東區的工作地點，一路尾隨至公益路或台灣大道附近，陳女甚感畏怖，同年月23日上午8時許，兩人在陳女工作地起爭執，陳男徒手摑陳女巴掌，陳女持掃帚揮擊陳男，兩人都受輕傷，陳女上唇瘀挫傷，陳男左肩挫傷、左手肘及右手腕挫傷。

台中地方法院審理時，陳女指控陳男一再跟蹤騷擾她，她於案發前曾傳送訊息給陳男，質疑陳男「你像變態一樣、每天跟著我下班、每天打擾我的生活、請你頭腦清楚一點，我跟你早就沒關係了好嗎？你這種跟蹤的行為，我可以報警你知道嗎？」陳男則承認，陳女沒有同意他跟蹤，但他尾隨陳女，主要是邀她吃飯、講事情。

法官認為，陳男漠視陳女意願，持續多日騎車尾隨，導致陳女深受干擾，心生不安與畏懼，足以影響日常生活，已經構成違反跟蹤騷擾法。

至於傷害部分，陳男辯稱是陳女拿掃帚揮打，「我是正當防衛」，法官卻認為，互毆是互為攻擊的傷害行為，縱使是一方先行出手，還擊的一方，在客觀上若不是單純的排除不法侵害，因本來就有傷害的犯意，自無主張防衛權的餘地，陳男依跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪，判處拘役55日，傷害罪判處拘役40日，合併應執行拘役90日，陳女則依傷害罪判處拘役50日，皆可易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立院呼巴掌濺血事件 林楚茵、王鴻薇赴北檢互提告傷害
2024/07/08 15:05

立院呼巴掌濺血事件 林楚茵、王鴻薇赴北檢互提告傷害
「神明使者」衝小北搶錢 打保全、偷飲料判6個月
2024/06/28 06:08

「神明使者」衝小北搶錢 打保全、偷飲料判6個月

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
鍾佳濱抱摔陳菁徽藍提案送紀律、性平委員會 立院院會逕付二讀
2024/07/16 10:28

鍾佳濱抱摔陳菁徽藍提案送紀律、性平委員會 立院院會逕付二讀
47歲大叔狂追超商正妹 送金莎寫情書「陪妳自首」結果慘了
2024/07/17 06:24

47歲大叔狂追超商正妹 送金莎寫情書「陪妳自首」結果慘了

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播