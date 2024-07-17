為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

47歲大叔狂追超商正妹 送金莎寫情書「陪妳自首」結果慘了

彰化施姓男子追求女店員，狂送金沙巧克力、寫情書，遭對方怒騷擾，彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，緩刑2年。示意圖。（資料照）

彰化施姓男子追求女店員，狂送金沙巧克力、寫情書，遭對方怒騷擾，彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，緩刑2年。示意圖。（資料照）

2024/07/17 06:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣47歲施姓男子喜歡一名超商女店員，因見她手上有刺青，決定大膽求愛，多次購買金莎巧克力給女店員，又寫情書約女方見面，卻屢屢被打臉，女店員不堪其擾想報警，施男竟又寫情書表示「我陪你去警察局自首」，讓女店員氣炸。彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，緩刑2年。

判決書指出，2023年3月，施男在一家超商認識該名女子，對她外貌驚為天人，於是在3月14日白色情人節當天以電腦打字寫下：「數次見佳人手上刺青，願一識佳人，不知佳人意下如何」等語的紙條給女店員，可是女店員不領情，後來施男改買金莎巧克力，放在超商櫃台給女店員，但女店員覺得是騷擾，揚言報警。

同年6月間，施男又多次書寫：「我求你千萬不要報警，從那天你說要報警我一直害怕到現在」、「真心請佳人前來相見，我必定以禮相待」及「請你不要報警，如果你要報警，告訴我，我陪你去警察局自首」等情緒勒索內容於白紙上給女店員，直到8月，施男多次進入超商，並伸手觸碰女店員的手，妨礙工作，因此決定報警。

法官審理認為，施男不尊重女方意願，反覆對女店員騷擾跟蹤，造成女店員恐懼不安，不過念其施男坦承犯行、尚知悔悟並無前科，且女方亦曾表示「不告了」，但經法院多次通知，仍未撤回告訴，因此依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，可緩刑2年，以勵自新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恐怖情人！逼直播主女友復合 他竟跟蹤盯梢門前磕頭自殘
2024/01/04 07:41

恐怖情人！逼直播主女友復合 他竟跟蹤盯梢門前磕頭自殘
怪手司機恐怖盯梢護士！半夜出現香閨床邊施暴
2024/05/31 08:08

怪手司機恐怖盯梢護士！半夜出現香閨床邊施暴

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
瘋狂跟騷美女老闆娘「幫我生小孩」 噁男判拘役30天定讞
2024/07/02 11:32

瘋狂跟騷美女老闆娘「幫我生小孩」 噁男判拘役30天定讞
法操》男大生追求學姐被拒，狂傳訊息遭判刑！什麼是跟騷法？
2024/07/05 09:26

法操》男大生追求學姐被拒，狂傳訊息遭判刑！什麼是跟騷法？
徐巧芯告網友跟騷 許淑華怒斥「好大的官威」：律師費我出！
2024/05/13 22:20

徐巧芯告網友跟騷 許淑華怒斥「好大的官威」：律師費我出！
熟女房客瘋狂傳訊「想脫光愛愛」！露乳色誘男房東被打槍挨告
2024/04/27 12:59

熟女房客瘋狂傳訊「想脫光愛愛」！露乳色誘男房東被打槍挨告
姊妹花嚇壞！男子潛入社區按門鈴「確認交往意願」
2024/03/23 07:22

姊妹花嚇壞！男子潛入社區按門鈴「確認交往意願」
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播