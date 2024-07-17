47歲大叔狂追超商正妹 送金莎寫情書「陪妳自首」結果慘了

彰化施姓男子追求女店員，狂送金沙巧克力、寫情書，遭對方怒騷擾，彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，緩刑2年。示意圖。（資料照）

2024/07/17 06:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣47歲施姓男子喜歡一名超商女店員，因見她手上有刺青，決定大膽求愛，多次購買金莎巧克力給女店員，又寫情書約女方見面，卻屢屢被打臉，女店員不堪其擾想報警，施男竟又寫情書表示「我陪你去警察局自首」，讓女店員氣炸。彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，緩刑2年。

判決書指出，2023年3月，施男在一家超商認識該名女子，對她外貌驚為天人，於是在3月14日白色情人節當天以電腦打字寫下：「數次見佳人手上刺青，願一識佳人，不知佳人意下如何」等語的紙條給女店員，可是女店員不領情，後來施男改買金莎巧克力，放在超商櫃台給女店員，但女店員覺得是騷擾，揚言報警。

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同年6月間，施男又多次書寫：「我求你千萬不要報警，從那天你說要報警我一直害怕到現在」、「真心請佳人前來相見，我必定以禮相待」及「請你不要報警，如果你要報警，告訴我，我陪你去警察局自首」等情緒勒索內容於白紙上給女店員，直到8月，施男多次進入超商，並伸手觸碰女店員的手，妨礙工作，因此決定報警。

法官審理認為，施男不尊重女方意願，反覆對女店員騷擾跟蹤，造成女店員恐懼不安，不過念其施男坦承犯行、尚知悔悟並無前科，且女方亦曾表示「不告了」，但經法院多次通知，仍未撤回告訴，因此依跟蹤騷擾罪，判處施男拘役40日，可緩刑2年，以勵自新。

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