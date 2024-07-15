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張綱維涉掏空遠航35億元9月底宣判 他先被限境8個月

遠航董座張綱維涉嫌掏空遠航35億元，北院先對他限境8個月。（資料照）

遠航董座張綱維涉嫌掏空遠航35億元，北院先對他限境8個月。（資料照）

2024/07/15 11:02

〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空董事長張綱維被控掏空遠航35億多元資產，檢方依違反證券交易法的特別背信等數10罪將他起訴，台北地院已定9月30日宣判，另就張聲請解除限制出境部分認為，張主觀上恐有強烈逃亡動機，裁定張自本月17日起繼續限境8個月，同時每日仍應前往派出所報到。

裁定指，張綱維表示，他與家成員於台灣這個現居地已居住長達16年，並非無一定住居所之人，且他每日按時至指定派出所報到，加上他的母親罹患肺腺癌第四期，需要頻繁出入醫院進行治療，他不可棄母親於不顧，逃亡或滯留海外。

張綱維也說，他有一對兒女，都在北部學區就學，狀況穩定，已於北部生根，無法隨意遷徙，他當然不能離開兒女而漂泊在外，所以他沒有逃亡動機與必要。

張綱維表示，他沒有在國外置產或曾經獨自在國外生活，主要資產與熟識的親友都在國內，加上他多數資產已被法院執行或法拍、用以清償債務，也就代表他沒有逃亡的財力及能力。

張綱維還強調，遠航仍有多數員工至今待業中，他為了照顧這些員工的生計，也不願坐任遠航多年來累積經營航空特許業的智慧財產、營業秘密與高價設備付諸東流，因此，目前仍積極籌備重新申請民用航空運輸業許可證，持續與原本接洽的國外投資者商談中，因此有出境必要，故請求解除限境，同時請求變更定期報到。

北院認為，根據檢方起訴書所載，張綱維涉嫌罪數並不少，如果都成罪，張的刑責可能很重，且檢方認為張的犯罪所得高達35億餘元，代表張未來可能面臨的刑事沒收或民事求償，這些都足以認定張主觀上恐有強烈逃亡動機，故仍裁定自本月17日起延長限境8個月，同時每日仍應前往派出所報到。

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