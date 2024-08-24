COVID-19條例已廢 最高檢認違法案例仍須追訴……部分地院打回票

台東地院。（資料照）

2024/08/24 16:56

〔記者劉人瑋／台東報導〕COVID-19特別條例已廢止，期間觸犯條例罪刑是否繼續追究處罰，地方法院和高等法院見解出現歧異；不過，檢方則做出最統一見解，最高檢察署要求各地檢察署應繼續追訴；但因檢院認定不同，往往到了地院就被打回票，但目前全台各地仍面臨相同狀況。

台東郭男2022年間感染COVID-19違反隔離規定，台東地檢署5月將其起訴，但地院認為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」2023年7月1日起廢止，檢察官於5月才起訴無刑罰可處罰，因此判決不受理。地檢署已提起上訴。

請繼續往下閱讀...

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，因目前最高法院沒有違反COVID-19條例的定讞判決案例，因此下級法院發生見解不同，為避免檢方偵辦也發生歧異，最高檢察署做出統一法律見解，找來專家多方討論一致同意採肯定說，認仍應追訴、處罰，保障對法信賴、立法目的及人民對法的可預測性。

但從結果來看，似乎院方還沒統一見解，違反該條例既有實體判決拘役，也有依刑訴法302條4款免訴判決。東檢從去年底即與學者討論法規效力，認為見解已生歧異、不公結果。最高檢察署發現不僅地方法院和高等法院見解不同，連地方法院也有歧異，基隆、新北、台中、台南等地方法院受理公訴，且有實體的判決；免訴則有雲林、新北、屏東和台東等地院。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，政府制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中散布不實訊息、違反隔離規定或囤積哄抬物資物價觸犯刑責。至於目前全台尚有多少相同案件仍在審理或仍待提出訴訟，尚未有統計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法