國4豐原潭子路段3車連環撞 東向車流回堵排除

國道警察派吊車將事故車輛吊離。（民眾提供）

2024/08/24 18:37

首次上稿 17:11

更新時間 18:37（新增車流回堵排除）

〔記者歐素美／台中報導〕今天下午4點多，國道4號東向往潭子方向22.6K路段，2輛小貨車及1輛轎車發生碰撞，造成1輛載運鷹架的小貨車翻覆，占用內側車道、外側車道及外側路肩，全線無法通行，致後方回堵約4公里，現場共5人輕傷送醫，駕駛人是否酒駕、肇事原因，國道警察釐清中。

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國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊表示，國道4號東向往潭子方向22.6K路段，今天下午4點多發生2輛小貨車及1輛轎車3車連環撞事故，車禍原因目前還在調查釐清中，車禍造成5人送醫，現場回堵4公里，下午6點15分左右，外側及路肩已排除狀況，恢復通行，內側車道預計約6點半也可以排除，恢復正常交通。

5人被送往豐原醫院就醫，其中，2名小貨車司機，梁男（56歲），雙下肢擦傷；杜男（65歲），左肘右手擦傷，身上多處撕裂傷，另轎車上一家三口，張男（43歲），左頸疼痛、左膝左小腿表淺擦傷；劉女（43歲），頭部撕裂傷，頸部胸部疼痛，右小腿擦傷；張男（17歲）頭部鈍傷，耳朵擦傷。

警方表示，駕駛人酒測情形、肇事肇因，將進一步調查釐清，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

消防局到場將受傷人員送醫。（民眾提供）

小貨車上的鷹架散落一地。（民眾提供）

國道四號東向往潭子方向22K+600路段發生3車連環撞車禍，交通嚴重受阻。（擷取自高公局網站）

車禍造成國道四號豐原往潭子段回堵約四公里。（民眾提供）

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