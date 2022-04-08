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    首頁　>　社會

    遠航停飛占用土地挨告 至少要賠台北國際航站8368萬

    張綱維所有遠航停飛後，未騰空機庫返還土地，遭台北國際航空站提告求償624日違約金8368萬多元，以及自2021年12月16日起至返還土地為止的每日使用費14萬多元，北院今如數判准。（資料照，記者張嘉明攝）

    張綱維所有遠航停飛後，未騰空機庫返還土地，遭台北國際航空站提告求償624日違約金8368萬多元，以及自2021年12月16日起至返還土地為止的每日使用費14萬多元，北院今如數判准。（資料照，記者張嘉明攝）

    2022/04/08 17:53

    〔記者溫于德／台北報導〕遠航2019年12月12日無預警停飛，卻未騰空機庫並占用交通部民用航空局台北國際航空所有土地，遭求償624日違約金8368萬多元，以及自2021年12月16日起至返還土地為止的每日使用費14萬多元。台北審結，今如數判准；可上訴。

    台北國際航空站主張，雙方2020年1月31日簽立台北國際航空站機庫使用合約，約定由台北國際航空提供土地供遠航使用，使用期間為2020年1月1日至同年3月31日，遠航須按月給付使用費213萬多元，合約也載明，遠航應於期限到的隔天，返還土地，否則須給付違約金直到返還為止。

    台北國際航空站認為，雙方合約已經終止，遠航至今仍未返還，故扣除押金後，提告求償2020年4月1日至2021年12月15日共624天的違約金8368萬多元，以及自2021年12月16起至返還土地為止的每日使用費14萬多元。

    遠航認為台北國際航空站明明知道民用航空局違法廢止遠航民用航空運輸業許可及獲配行權，仍恣意要求遠航返還土地並給付違約金，且民用航空局所為已嚴重侵害遠航營運發展，並導致遠航受有營業損失、員工資遣費、飛機閒置報廢損失、商譽損害、飛行許可執照費指等，共逾50億元，及便要賠也應兩相抵銷。

    北院根據雙方合約，認定遠航違約須賠，且不可抵銷，故依台北國際航空站所求，判賠624日違約金8306萬多元，以及按日使用費14萬多元。

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