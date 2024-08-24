毒品通緝犯持刀要脅 潭子警辣椒水壓制逮人

警方將陳男壓制在地。（民眾提供）

2024/08/24 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕毒品案被通緝的43歲陳姓男子，騎機車轉彎未打方向燈，被警員盯上並攔查，不料，陳男支吾其詞，一度企圖騎車離開，經警員攔阻竟跑進民宅廁所，拿折疊刀架在自己脖子上，要警方放他離開，警員使用辣椒水將他壓制逮捕，依妨害公務及毒品通緝罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

大雅警分局表示，22日傍晚5點40分左右，潭子分駐所警員林恒嘉擔服勤務外出處理案件時，在潭子區福潭路479號前見一名男子騎乘機車轉彎未打方向燈，形跡可疑遂攔查盤問。

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陳男辯稱不記得身分證字號，要等母親拿身分證過來，警方要將他帶回派出所查證身分時，陳男瞬時神色緊張，拜託警察不要這樣，並企圖騎車逃離現場。

警員上前攔阻，但陳男下車後趁警方呼叫支援時，趁隙拔腿狂奔，跑進一處鐵皮民宅的廁所裡，林員到場，加上支援的員警林廷宇、郭福臨也在接獲支援後5分鐘內趕到。

陳男見無處可躲，竟掏出一把折疊刀架在自己脖子上，要警方放他離開，警方持警棍戒備，並不斷好言相勸，陳男仍欲衝破員警包圍，員警立即拿出辣椒水將陳男制伏，並奪下折疊刀。

警方調查，陳男犯了毒品3案被通緝，詢後依妨害公務及毒品通緝罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

陳男持折疊刀要脅員警放他走。（民眾提供）

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