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    遠航想復飛提告敗訴 判決理由出爐

    遠航想復飛提告，北高行判決敗訴，合議庭於判決書強調，遠航公布董座張綱維（見圖）的遺書時，在在顯使遠航已想停飛。（資料照）

    遠航想復飛提告，北高行判決敗訴，合議庭於判決書強調，遠航公布董座張綱維（見圖）的遺書時，在在顯使遠航已想停飛。（資料照）

    2022/02/10 17:39

    〔記者溫于德／台北報導〕遠航2019年12月12日無預警停飛，遭民用航空局廢止遠航民用航空運輸業許可及獲配航權，遠航雖提起訴願，去年6月仍被交通部駁回，遠航不服提告，台北高等行政法院今天上午判遠航敗訴，下午公布理由時強調，遠航當日公布董事長張綱維遺書，在在顯示遠航已想停業，且遠航提出「新」航線卻未向交通部提出申請，同樣不能否定遠航無預警停業的事實。

    北高行由審判長高愈杰、陪席法官李君豪、受命法官楊坤樵組成合議庭。

    合議庭認為，交通部在2019年12月12日上午召開監控小組第7次會議中，遠航已表達因資金不足而無法支應油料並確保機師適航能力，並已關閉遠航票務銷售系統，也準備召開記者會對外道歉、表達停業之意。

    另遠航也對媒體公開張綱維標題為「遺書」的文件，在在顯示遠航想要停業，卻未依民用航空法規定，在停業前先把停業計畫檢送交通部核准便無預警停業，故已符合民用航空法中應廢止民用航空運輸業許可要件。

    合議庭同時比對遠航2019年12月12日通報暫停營運航線，與遠航該月國內定期航班營運班表，以及同年10月17日至2020年3月28日冬季客運定期航班營運班表供消費者選訂、購買的航班內容，並不如遠航所主張「只是暫停部分航線，並非停業」，且即便遠航又提出營運班表外的其他航線證書，卻未向交通部提出申請，因此，不能以沒有實際飛航的航線證書，就否定遠航無預警停業的事實。

    合議庭並指，遠航為航空運輸事業，首要任務為「確保穩定運輸服務」及「飛航安全」，一旦停飛，對公眾運輸及公司營運均事關重大，然而，身兼董事長及總經理身分的張綱維，在遠航發生跳票危機、現金不足以支應油料導致機師無心工作時，卻斷絕對外聯繫，避不見面，甚至公開「遺書」，客觀上已有不能行使職權的意思。

    合議庭同時認定交通部廢止遠航航權，符合行政程序法規定，也未違反信賴保護原則、比例原則、平等原則，判遠航敗訴。

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