7警用「擦擦筆」偽造出勤紀錄 台中六分局法辦自己人

中市警局六分局副分局長何孟宗強調，涉案小隊長等7人都已調職且懲處，涉案部分移送中檢偵辦。（警方提供）

2024/07/12 10:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市六分局交通分隊蔡姓小隊長，涉嫌從2022年起，長達2年多時間，指示所屬6名交通警察，用「擦擦筆」簽名等手法，協助蔡姓小隊長偽造出勤或退勤的簽名記錄，台中市警局認為這種嚴重影響內部紀律之風不可長，將7人全部依偽造文書等罪名法辦，並全部調職，目前中市警局已經派任新的小隊長，但尚有6名警力出缺中。

至於偽造手法，舉例指出，員警張三應於上午8時出勤時簽到，但他有私事耽擱，另一員警李四，8點先在簽到簿上，用「擦擦筆」簽上自己的名字李四，之後又有員警王五於8點10分出勤，在李四名字下方簽名王五，如果督察在8點10分來查勤，會發現李四與王五出勤上班，核對簽到簿，也確實發現依序有李四與王五簽名，等張三在9時到六分局出勤時，再把李四名字擦掉，用正常的簽字筆或原子筆簽上自己的名字，這樣就能營造自己8點出勤的假象。

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六分局指出，此案是被人檢舉後，督察調查發現蔡姓小隊長確實違反勤務紀律，這位小隊長的行政懲處部分，是記過二次並調整服務單位，分別核予申誡處分，改調行政警察及調整服務地區，從2022年至今的前後任兩位分隊長督導不周，分別核予申誡處分；另可能涉及違法部分，7人依偽造文書等罪名移送台中地檢署偵辦。

至於六分局交通警察的缺額，六分局指出，該交通分隊編制警力40多人，中市警局已經派任新的小隊長，其餘6名員警已經協調中市警局交通警察大隊儘快派補交通專責警力，避免影響案件處理時效與品質，六分局副分局長何孟宗強調，針對此案，絕不姑息，秉持勿枉勿縱、絕不護短的原則，深入查究到底，端正警察風紀。

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