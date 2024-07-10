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貨車違規並排擋路！好聲要求移車....司機1句答覆讓他超氣

一名網友合法停車在路旁遭貨車擋住而無法離開，請司機往前對方卻回「還在整貨」。（圖擷取自爆料公社）

一名網友合法停車在路旁遭貨車擋住而無法離開，請司機往前對方卻回「還在整貨」。（圖擷取自爆料公社）

2024/07/10 22:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友合法停車在路旁遭貨車擋住而無法離開，請司機往前對方卻回「還在整貨」，不少網友看完後嘆現在是「大違停時代」。

某網友在爆料公社 發文，今天合法停車在路邊，然後來一輛貨車並排停在旁邊準備下貨，當下原PO想說老婆正好去附近買東西，所以對貨車並排停在他旁邊沒什麼意見。

原PO老婆買完東西回來後，原PO正好看到貨車司機正在收推車，以為貨車正好卸貨完，他也剛好可以離開，不過貨車卻沒有駛離的跡象，擋住道路導致原PO無法順利開走。當下原PO按喇叭示意，不過司機遲遲沒有動作，讓原PO不由得上火，認為司機是故意擋路。

後來原PO老婆去和對方溝通，希望對方可以把車稍為往前挪一點，方便他們的車子開出來，但對方宣稱「還在整貨」，沒有打算移車的意思。最後原PO氣得下車準備和對方理論，對方見狀才回答「要走了」。

文章曝光後，許多網友留言「大違停時代」、「有些司機違規頂多紅線下貨，這併排停車有誇張到」、「現在很多台灣人騎車開車都很自我啊，各種理由」、「現在都不要理論了，直接叫警察比較快」、「檢舉並排停車，順便報警處理，不是說下貨不能體諒但是違規就理虧了」。

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