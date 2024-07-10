2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 焦急爸媽求助警破窗解困

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

2024/07/10 20:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所日前晚間10點許接獲民眾報案，有1名2歲的小男童因為把玩車鑰匙，誤將自己反鎖在車內，父母親急得請警方到場利用警棍敲破車窗，才順利解圍；駕訓班教練提醒，將孩童放置車內時，務必先開啟車窗，避免不慎上鎖，還能從外打開。

中壢派出所所長蘇宸鋒今（10）日表示，中壢所接獲報案後趕往現場，詢問發現原來是因為35歲的吳姓爸爸和妻子用完餐要離開，將較活潑的2歲哥哥抱上車，便順手把車門關上，沒想到小男童眼明手快，見爸爸一轉身，馬上就抓起爸爸放在座椅上的汽車遙控器把玩，「嗶」一聲就把自己鎖在車內，並不是故意將小朋友單獨留在車內，讓這對夫妻急得報警請求協助。

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中壢所警員宋建隆、楊明諺、馮國軒向吳父確認後，即以警棍將駕駛座車窗擊破，過程中也安撫小男童「別怕」順利的打開車門，這對年輕的夫妻也不斷向警方道謝。

中壢太子駕訓班資深副班主任王興彩表示，家長若要將小孩放置車內，一定要讓他們在後座，並避免在前座誤觸中控鎖，同時要將車窗打開，避免孩童真的誤觸還可透過窗戶打開。

王興彩提醒，依法規規定12歲以下兒童不得坐前座、6歲以下不得單獨留車內、及4歲以下或18公斤以下兒童一定要乘坐安全座椅。

中壢警分局也呼籲，民眾若有急迫需要，員警一定義不容辭予以必要協助，不過，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，駕駛人如將6歲以下或需要特別看護兒童，單獨留置於車內者，需處駕駛人3000元罰鍰，並須施以4小時道路交通安全講習。

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

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