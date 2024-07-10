為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 焦急爸媽求助警破窗解困

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

2024/07/10 20:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所日前晚間10點許接獲民眾報案，有1名2歲的小男童因為把玩車鑰匙，誤將自己反鎖在車內，父母親急得請警方到場利用警棍敲破車窗，才順利解圍；駕訓班教練提醒，將孩童放置車內時，務必先開啟車窗，避免不慎上鎖，還能從外打開。

中壢派出所所長蘇宸鋒今（10）日表示，中壢所接獲報案後趕往現場，詢問發現原來是因為35歲的吳姓爸爸和妻子用完餐要離開，將較活潑的2歲哥哥抱上車，便順手把車門關上，沒想到小男童眼明手快，見爸爸一轉身，馬上就抓起爸爸放在座椅上的汽車遙控器把玩，「嗶」一聲就把自己鎖在車內，並不是故意將小朋友單獨留在車內，讓這對夫妻急得報警請求協助。

中壢所警員宋建隆、楊明諺、馮國軒向吳父確認後，即以警棍將駕駛座車窗擊破，過程中也安撫小男童「別怕」順利的打開車門，這對年輕的夫妻也不斷向警方道謝。

中壢太子駕訓班資深副班主任王興彩表示，家長若要將小孩放置車內，一定要讓他們在後座，並避免在前座誤觸中控鎖，同時要將車窗打開，避免孩童真的誤觸還可透過窗戶打開。

王興彩提醒，依法規規定12歲以下兒童不得坐前座、6歲以下不得單獨留車內、及4歲以下或18公斤以下兒童一定要乘坐安全座椅。

中壢警分局也呼籲，民眾若有急迫需要，員警一定義不容辭予以必要協助，不過，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，駕駛人如將6歲以下或需要特別看護兒童，單獨留置於車內者，需處駕駛人3000元罰鍰，並須施以4小時道路交通安全講習。

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢2歲童玩遙控器「嗶」一聲反鎖自己 ，焦急爸媽求助警破窗解困。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國1警犬值勤結束「遭反鎖車內」 不幸被活活熱死
2024/06/26 16:28

美國1警犬值勤結束「遭反鎖車內」 不幸被活活熱死
茵聲受困更衣間恐怖經歷曝！籲「別裝這種鎖」後果不堪設想
2024/07/03 15:43

茵聲受困更衣間恐怖經歷曝！籲「別裝這種鎖」後果不堪設想

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
「救郎喔」！鄰居聽到呼救急報案 竟是家庭清潔員被反鎖
2024/04/22 10:10

「救郎喔」！鄰居聽到呼救急報案 竟是家庭清潔員被反鎖
惡劣！8隻小奶狗遭反鎖車上險熱死 正妹女警緊急救援
2024/07/03 21:18

惡劣！8隻小奶狗遭反鎖車上險熱死 正妹女警緊急救援

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
警察姊姊有練過！廟宇服務台遭反鎖 鄭采芸鑽小窗開門
2024/01/18 13:42

警察姊姊有練過！廟宇服務台遭反鎖 鄭采芸鑽小窗開門
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播