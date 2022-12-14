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    貪警用「擦擦筆」A公款320萬 「顯可憫恕」輕判免入獄

    東埔派出所警員莊秋益，擔任東埔警光山莊管理員期間貪污320萬餘元，二審輕判2年，又宣告緩刑，讓他不用入獄。（記者陳鳳麗翻攝）

    東埔派出所警員莊秋益，擔任東埔警光山莊管理員期間貪污320萬餘元，二審輕判2年，又宣告緩刑，讓他不用入獄。（記者陳鳳麗翻攝）

    2022/12/14 17:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣信義警分局東埔派出所警員莊秋益，擔任東埔警光山莊管理員期間，從2011年至2020年間，以「擦擦筆」或鉛筆塗改、「以多報少」，或用人頭虛報清潔工薪水等手法，貪污320萬餘元，南投地院一審依貪污罪判刑6年，他上訴二審，並把贓款全退還，台中高分院依「犯罪之情狀顯可憫恕」，改判徒刑2年，再宣告緩刑5年，讓這名貪污警察免除牢獄之災，條件是支付公庫20萬元，參加法治教育5場。

    判決書指出，莊秋益從2011年至2020年間，用「擦擦筆」或鉛筆塗改變等手法，把應該繳回的東埔警光山莊清潔維護費據為己有，或製作不實「住宿休息登記簿」及「東埔警光山莊清潔維護費收入月報表」及「東埔警光山莊住宿休息日報表」，貪污187萬2700元。

    另外，他又從2016年至2020年間，填載不實工作日期、進出時間與工作項目等內容，用曹姓女子當人頭，製作曹女到東埔警光山莊擔任臨時清潔工等不實內容，製作「南投縣政府警察局信義分局支出憑證粘存單」的不實公文書，詐領臨時清潔工薪資，共計86萬7650元。

    莊員並於2016年至2020年間，按月製作不實之「東埔警光山莊溫泉頭清理維修工作項目表」、「領據」，並從2018年起，另製作不實之「東埔警光山莊臨時人員工作項目簽到表」等不實文書，再製作不實內容的「南投縣政府警察局信義分局支出憑證粘存單」公文書，並於憑證上註記「本款項由莊秋益本人先行墊付」，詐領46萬1928元，上述3種違法惡行共取得320萬餘元，南投地院依貪污等罪名判刑6年。

    莊員上訴二審，台中高分院認為，莊秋益於偵查中、一審及二審時，都坦承犯行，陸續繳回全部犯罪所得，符合貪污治罪條例的減刑規定，另外，各次犯罪所得均在5萬元以下，也符合貪污治罪條例「情節微減輕其刑」規定。

    法官認為，再考量莊員任職警光山莊期間，一人獨力維持東埔警光山莊營運，且代墊警光山莊應支付的部分款項，犯後已繳回全部犯罪所得，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，二審改判2年，另外，再審酌莊員無前案紀錄，併予宣告緩刑5年，條件是向公庫支付20萬元，接受法治教育5場次，可再上訴。

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