政治表態？香港警察改用中製手槍取代歐美貨

香港警務處宣布，已購置2款中國製曲尺手槍，將逐漸取代現役的美國製及歐洲製警員佩槍。（路透檔案照）

2024/07/12 08:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼改用中式步操後，香港警務處11日宣布，已購置2款中國製曲尺手槍，將逐漸取代現役的美國製及歐洲製警員佩槍。據稱購置的新槍有「安全鎖扣」且符合國際標準，但有前警員質疑，警方未添購現役歐美製手槍，是因為遭到制裁，中國製手槍的安全性及耐用度也令人質疑。

綜合南華早報等香港媒體報導，警務處表示，已引進2款中國製CS/LP5型及CF98-A式半自動手槍，將逐步更換使用多年的現役警槍，其中制服警員將改用CF98-A為佩槍，取代自1990年代開始使用的美國製史密夫威遜（Smith & Wesson）M10HB點38左輪手槍；便衣警員2000年代末期開始採用的歐洲製Sig Sauer P250半自動手槍，則將為CS/LP5手槍取代。

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據報導，前述2款手槍均為中國北方工業集團公司生產的92式手槍外銷版本，分別可裝彈15發及7發。警方解釋，舊手槍效能未能完全配合警隊要求，新手槍更貼合亞洲人的握槍尺寸，設有手動安全鎖扣，可降低走火風險，子彈則採用9公釐口徑，與左輪手槍相若。

香港警隊將分階段進行新手槍訓練，首批接受訓練的包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊等，相關人員在本月25日完成訓練後，將轉用新手槍，仍未接受訓練的警員則繼續使用舊手槍，預計整個換槍過程需時逾10年。

警務處並未回應換搶是否與中國制裁美國軍工企業有關，也沒透露購置新手槍的數量和費用，僅表示此事涉及保密資料及行動細節。警務處支援科警司高卓恒被問到有關制裁問題時聲稱，選用中國製手槍是考慮到維修保養及可持續性，「擇優而取」。

今年5月，中國外交部聲稱，美國無視中方在烏克蘭戰爭的建設性作用，搞片面制裁，又持續向台灣出售武器，決定對12家美國軍工企業與10名軍工高階主管採取反制措施，包括凍結在中國的資產，並禁止高階主管進入中國，包括香港和澳門。

自由亞洲電台（RFA）報導，已移居海外的前香港警員鍾榮（化名）指出，M10左輪手槍在2005年已經停產，因此的確有需要換新手槍，半自動手槍也是全球主流，但引進中國製手槍而非添購現役半自動手槍，主要是因為香港警察在2019年「反送中」抗爭中嚴重侵犯人權，遭到美國、歐盟實施貿易禁令，禁止販售所有武器或警用設備予香港警隊。

鍾榮也質疑2款中國製手槍的耐用性，指稱92式手槍射擊約3000至5000發就會出現很多問題，無論是槍機的復進彈簧，或是一些小型移動零件，加上工程塑膠的打磨工藝較為粗糙，使用久了就會出問題。

鍾榮還透露，在被西方國家制裁後，香港警方從較親中的巴西引進手擲式催淚彈，但不少其他警用裝備都是來自中國；儘管中國與香港的地理距離確實較近，但說到底就是為了表現政治效忠。

由於香港警察在2019年「反送中」抗爭中嚴重侵犯人權，遭到美國、歐盟實施貿易禁令，禁止販售所有武器或警用設備予香港警隊。（美聯社檔案照）

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