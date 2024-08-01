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世紀對決！馬斯克接受挑戰 要與委內瑞拉總統馬杜羅「釘孤枝」

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（左）與委內瑞拉總統馬杜羅。（路透）

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克（左）與委內瑞拉總統馬杜羅。（路透）

2024/08/01 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕7月31日美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）在X平台上回應委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的挑戰，表示「我接受」。這場挑戰起因於馬杜羅指控馬斯克企圖以太空火箭入侵委內瑞拉。

美國福斯新聞網（Fox News）等多家外媒報導，馬杜羅於7月29日發布一段影片，指控馬斯克企圖以太空火箭入侵委內瑞拉，並挑戰馬斯克進行對決。馬杜羅在影片中說：「馬斯克，你很絕望，控制自己，不然你會像那些右翼美國政客一樣失敗。誰敢惹我，誰就會完蛋。想對決嗎？我們來吧。」

馬斯克在回應了這一挑戰，簡短地說：「我接受。」這一事件發生在馬杜羅在總統選舉中被宣布獲勝之後，儘管反對派質疑選舉結果的準確性。選舉結果公布後，馬斯克分享了委內瑞拉民眾拆除馬杜羅和委國已故前總統查維茲（Hugo Chavez）雕像的影片。

馬杜羅在自己影片中，指責馬斯克操控社群媒體，創造虛擬現實。馬斯克在X平台上回應說：「如果我贏了，他就辭去委內瑞拉獨裁者的職位。如果他贏了，我就免費送他一趟火星之旅。」他還表示馬杜羅會「臨陣退縮」。

選後，委內瑞拉反政府示威持續進行。馬杜羅派出警察鎮壓和清理街道，導致暴力衝突升高。抗議者拆毀查維斯雕像，表達對選舉結果和涉嫌舞弊的憤怒。

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