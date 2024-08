世紀對決！馬斯克接受挑戰 要與委內瑞拉總統馬杜羅「釘孤枝」

2024/08/01 16:23

〔編譯陳成良/綜合報導〕7月31日美國科技富豪馬斯克(Elon Musk)在X平台上回應委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)的挑戰,表示「我接受」。這場挑戰起因於馬杜羅指控馬斯克企圖以太空火箭入侵委內瑞拉。

美國福斯新聞網(Fox News)等多家外媒報導,馬杜羅於7月29日發布一段影片,指控馬斯克企圖以太空火箭入侵委內瑞拉,並挑戰馬斯克進行對決。馬杜羅在影片中說:「馬斯克,你很絕望,控制自己,不然你會像那些右翼美國政客一樣失敗。誰敢惹我,誰就會完蛋。想對決嗎?我們來吧。」

馬斯克在回應了這一挑戰,簡短地說:「我接受。」這一事件發生在馬杜羅在總統選舉中被宣布獲勝之後,儘管反對派質疑選舉結果的準確性。選舉結果公布後,馬斯克分享了委內瑞拉民眾拆除馬杜羅和委國已故前總統查維茲(Hugo Chavez)雕像的影片。

馬杜羅在自己影片中,指責馬斯克操控社群媒體,創造虛擬現實。馬斯克在X平台上回應說:「如果我贏了,他就辭去委內瑞拉獨裁者的職位。如果他贏了,我就免費送他一趟火星之旅。」他還表示馬杜羅會「臨陣退縮」。

選後,委內瑞拉反政府示威持續進行。馬杜羅派出警察鎮壓和清理街道,導致暴力衝突升高。抗議者拆毀查維斯雕像,表達對選舉結果和涉嫌舞弊的憤怒。

I’m coming for you Maduro! ????????



I will carry you to Gitmo on a donkey ???? https://t.co/RB5qltxsYI