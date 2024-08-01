台海和平穩定字眼不見了 中國竄改日中外長會談內容

日本外相上川陽子上月26日到寮國出席東協外長會議，並與中國外長王毅舉行雙邊會談。（歐新社）

2024/08/01 16:33

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日中兩國上月26日召開外長會談，日本外相上川陽子重申「台灣海峽和平穩定很重要」，疑遭中方竄改內容為「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」，對於中方這種吃豆腐行為，日媒報導，日本外務省已私下知會中方「缺乏正確性」，但並未正式提出抗議。

上川是在寮國參加東協（ASEAN）外長會議時，與中國外交部長王毅舉行約50分鐘的場外會談。會談上川就包括與俄羅斯合作在內，中國在日本周邊軍事活動日趨活躍，南海、香港、新疆維吾爾自治區等問題，表達日本的嚴重關切，並重申維護台海和平與穩定的重要性。

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不過日中兩國在會後發表內容卻有極大出入，中方將涉及台灣問題的部分擅自修改為「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」，而且對於日方未提及的半導體出口限制議題，中方卻發表了「日本半導體出口限制不針對任何特定國家，願同中方保持建設性溝通，妥善處理。」

日本經濟新聞報導，依外交禮節，發表會談對象的談話之前，通常要先與該國進行協商並取得理解，但中國外交部在事前並未與日方連絡或協調。報導中還提到，中國想藉此操作「日本讓步」的印象，有外交相關人士分析，中國想正式重啟與日本的對話，需要先得到日本在外交上讓步的藉口，所以故意修改發言。

日本外務省並未就此向中方提出正式抗議，主要是中方不太可能認錯且修正談話內容，最後可能流於「有說」或「沒說」的口水戰，無益於日中關係的改善。

報導還指出，今年11月將在巴西舉行的20國峰會（G20）和在秘魯舉行的亞太經合會（APEC），日中領袖可能繼去年11月在舊金山會談以來，再次舉行雙邊會談。

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