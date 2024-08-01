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有內鬼！傳保鑣洩露行蹤 哈瑪斯領袖半夜在臥室遭飛彈擊斃

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治局主席哈尼耶上月31日在伊朗首都德黑蘭遭襲身亡。（法新社）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治局主席哈尼耶上月31日在伊朗首都德黑蘭遭襲身亡。（法新社）

2024/08/01 16:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）政治局主席哈尼耶（Ismail Haniyeh）上月31日在伊朗首都德黑蘭遭襲身亡，哈瑪斯直指以色列是幕後黑手，伊朗當局誓言展開報復，現更多暗殺細節曝光，傳出哈尼耶保鑣洩露其行蹤，飛彈是從其住所附近發射暗殺成功。

以色列新聞網站《i24News》爆料，暗殺哈尼耶的飛彈是1枚以色列製造的「長釘」（Spike）飛彈，是一種攜行式射後不理紅外線導引式反戰車及殺傷人員飛彈系統，暗殺時間是當地時間凌晨2點，「長釘」是從哈尼耶居住附近的建築物發射，直接射入其臥室內成功擊斃。

報導指出，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad，傑哈德）秘書長納哈拉（Ziad al-Nakhala）當時也在這棟建築內，但納哈拉沒有受傷，暗殺行動精確瞄準了位於另一層樓的哈尼耶。

哈尼耶為什麼行蹤暴露，《i24News》引述伊朗媒體稱，疑似哈尼耶的保鑣洩漏了導致他遇襲的關鍵資訊；伊朗政府表示，調查正在進行中，以確定暗殺事件的具體情況。

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