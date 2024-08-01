愛因斯坦又贏了？「量子糾纏」百年謎團有望解開

量子糾纏（Quantum Entanglement）百年謎團，愛因斯坦相對論與量子計算或可揭開面紗；圖為示意圖。（圖取自freepik）

2024/08/01 17:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科普網站「生活科學」（livescience）7月31日報導，量子糾纏（Quantum Entanglement）的本質一直是物理學中懸而未決的問題。簡單來說，量子糾纏指的是兩個粒子即使相隔遙遠距離，也能彼此影響，就像雙胞胎的心靈感應一樣。但愛因斯坦（Albert Einstein）理論，加上量子計算的洞察力，最終可能會解開這個謎。

自1925年量子力學誕生以來，儘管為人類帶來了諸如雷射、核磁共振掃描儀和電腦晶片等革命性技術，但其核心基礎問題，如量子糾纏的本質，始終未有定論。

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美國伊麗莎白鎮學院（Elizabethtown College）物理學教授史塔基（William Mark Stuckey）指出，量子資訊科學近年來的蓬勃發展，為解開這些謎團提供了全新的研究思路，而其中一個極具潛力的方向，便是將愛因斯坦的相對論（Theory of Relativity）應用於量子位元（qubit）的研究。

量子位元是量子計算的核心單元，其與傳統電腦位元的最大區別在於，傳統位元只能呈現0或1的二元狀態，而量子位元利用量子疊加的特性，可以對無限多個查詢產生二元響應。更令人驚奇的是，透量子糾纏，多個量子位元可以相互關聯，形成一種強大的計算能力，遠遠超越傳統電腦。然而，究竟是什麼力量或原理促成了量子糾纏，科學界一直莫衷一是。

史塔基教授的團隊提出了一個大膽的假設，他們認為愛因斯坦的相對論可能是解開這個謎團的關鍵。相對論是愛因斯坦提出的關於時空和引力的基本理論，其中一個重要的概念是相對性原理，簡而言之，它指出無論你在哪裡、朝哪個方向看，或移動速度有多快，物理定律都應該是一樣的。

透過將相對論與量子資訊理論相結合，史塔基教授團隊試圖從訊息原理的角度，而非傳統的力學角度，來解釋量子糾纏現象，並避免了對超光速作用力的依賴，從而與愛因斯坦的相對論保持一致。

如果史塔基教授團隊的假設最終得到證實，那將會是量子力學發展史上的一個重要里程碑。這不僅意味著我們可以從更深層次上理解量子糾纏的本質，也將為量子計算的發展打開全新的局面。屆時，那些曾經只存在於科幻小說中的場景，例如超光速通訊、瞬間移動等，或許都將成為現實。

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