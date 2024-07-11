周典論羈押近7個月請求交保 檢方建議續押

屏東縣議會副議長盧文瑞（中）認定羈押周典論時間過長，不符比例原則，除表達不滿外，也請求法院，基於人道立場，該讓周典論交保就醫。（記者李立法攝）

2024/07/11 17:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議長周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書案，屏東地院今天召開審理庭辯論終結後，法官詢問周典論願意以多少錢具保，周典論表示尊重法院決定，希望法官能讓他交保，檢方則認為羈押理由尚未消失，建議續押，審判長程士傑宣布，延押與否，將在合議後於近日內作出裁定，周典論的子女及部份支持者則在法庭外大聲抗議，認為周被羈押近7個月，不符比例原則，痛批司法不公。

屏東地院兩次裁定延押周典論，將於7月21日羈押期滿，周典論的辯護律師團認為全案已辯論終結，相關被告也都出庭詰問完畢，周典論已無串供證人、被告及逃亡之虞，加上心血管阻塞嚴重，須儘早進行手術，今天在法庭上請求法院准予交保。

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檢方則認為全案尚未宣判，且有開庭再辯論的可能，周典論羈押理由尚未消失，建請法院續押周典論。

到場旁聽的周典論女兒周孟蓉、周芸均及部份支持者，認為周典論沒有貪污、殺人放火，卻被羈押了7個月，前桃園市長鄭文燦涉貪情節重大卻可以交保，根本是兩套標準，在法庭外抗議司法不公；屏東縣議會副議長盧文瑞也認定羈押周典論時間過長，不符比例原則，除表達不滿外，也請求法院，基於人道立場，該讓周典論交保就醫。

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