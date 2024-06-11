涉為郭台銘收購連署書 屏東縣議長周典論確定延押

屏東縣議長周典論在押。（資料照）

2024/06/11 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議長周典論涉嫌違反正副總統罷免法，經屏東地院裁定延押2個月，他以罹患心臟病等理由，提起抗告要求交保，被高等法院高雄分院裁定駁回、確定延押。

據了解，屏東縣議長周典論為郭台銘收購總統選舉連署書，涉嫌收取5百萬元報酬，被屏東地檢署依違反正副總統罷免法提起公訴，地院並在5月底裁定延長羈押2個月，禁止接見、通信。

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周典論不服，向高雄高分院提起抗告指出，同案關鍵證人等均已交保，案情均已調查清查，沒有串證、滅證等問題，而郭台銘最後也未登記參與總統選舉，並未造成選舉的不正確性。

此外，他患有心臟右冠脈等症狀，若未即時接受治療，則導致心臟衰竭、死亡，況且其收容期間已出現胸悶、胸痛等病徵，並檢測出50%至69%狹窄而臨近進行心血管手術70%狹窄的標準，要求交保就醫。

2審合議庭法官則指出，周典論涉案情節重大，前後供詞不一，其證詞並與共犯、選民等人說法不符，加上他否認犯行，仍有串證等可能性。

此外，經專業醫師判斷，周病情並未嚴重至危及生命，故住院1日後即行出院，醫生囑咐門診追蹤治療，並未診斷認為身體狀況不適合執行羈押，其雖有心臟病，現由看守所護理人員照護即可，因此裁定駁回，不得再抗告。

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