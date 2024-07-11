「假檢警」詐騙逾6000萬 天道盟組長等23人起訴

台北地檢署。（資料照）

2024/07/11 11:25

〔記者陳彩玲／台北報導〕天道盟正義會「南崁幫第七組」組長詹皓惟、幫派成員徐維育等涉嫌與柬埔寨詐團合作，從事「假檢警」、「假投資」，詐騙逾6000多萬元，50多名被害人約9成為60歲以上長者，台北地檢署依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪起訴詹男等23人。

檢方起訴指出，詹皓惟去年2月搭機前往柬埔寨，與柬埔寨詐團盤口認識、洽談合作，由柬埔寨機房不詳成員偽裝成公務人員或投資公司人員，以「假檢警」、「假投資」誆騙被害人交付金錢、金融帳戶，再由詹男指派車手與被害人接觸收取詐騙款項。

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今年3月，檢警查獲，詹皓惟隱身幕後擔任掌機派單，在桃園市大園區鐵皮屋作為集團據點，招募10多名幫派成員擔任車手、收水，收取被害人交付的款項；另追出詹男的兒時玩伴、同幫派的男子徐維育，在同一據點另成團擔任掌機派單手，而2詐團以為使用黑莓卡、通訊軟體Telegram聯繫就能躲避追查，仍被全數殲滅。

檢警調查，詹皓惟、徐維育負責與境外盤口聯繫，每日點收贓款，再向境外盤口回報，拆帳後剩餘款項指派詐團成員送至境外盤口指定幣商，轉換為虛擬貨幣再上交。

檢方認為，詹皓惟、徐維育擔任操縱及指揮者，詐得6000萬餘元，被害人達50多名，九成以上均為60歲以上長者，犯行惡劣；另被告黃博暄、游韶安在詹男被逮後，接手指揮車手組持續對被害人施詐，更不斷誤導檢警偵查，依法起訴23名被告，另擔任管理階層的詹男等9人被求處從重量刑。

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