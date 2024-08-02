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6寶爸當車手被捕悲訴拿不到酬勞 還好心墊2000元給同夥

林姓男子當詐騙車手，落網後聲稱拿不到酬勞，他還代墊2000元給同夥。提款示意圖，人物及物品與新聞事件無關。（資料照）

林姓男子當詐騙車手，落網後聲稱拿不到酬勞，他還代墊2000元給同夥。提款示意圖，人物及物品與新聞事件無關。（資料照）

2024/08/02 00:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣林姓男子育有6名子女，加入詐騙集團當車手，一次就可賺5000元，以「猜猜我是誰」方式行騙，陸續騙走潘女共45萬元，發薪水時卻找不到詐騙負責人，林男只好自掏腰包拿出2000元給同夥楊男，不過兩人事後被捕。法院審理，將林男以共同犯詐欺理財罪，判處有期徒刑1年5月。

判決書指出，43歲林男與楊男、詹男等人當詐騙車手，集團聲稱每次酬勞5000元，2022年11月間，集團成員佯裝「福哥」向被害人潘女攀談，再以需要資金週轉借錢，潘女誤以為真陸續匯入15萬、15萬、15萬，林男開車載楊男等人到彰化大村等地提款機取款，再將贓款交給集團成員。

楊男被捕後坦承犯案，供稱缺錢加入詐騙集團當車手，每次酬勞5000元，但後來說要付錢的人沒出現，還幫忙代墊2000元給同夥楊男。

法官審理認為，林男始終否認犯行，最後一次審理才坦承，與其他被告犯後坦承態度有別，審酌他正值壯年，竟不思循正當途徑獲取財物，進而聽任詐欺集團指示，嚴重破壞社會大眾彼此信任基礎及交易秩序，危害非輕，但念其育有6名未成年子女，從事油漆工，月薪約3萬元，家庭生活等情狀，因此量處其刑。

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