警署打詐掃黑專案行動 竹聯明仁會前現任會長、風飛沙成員送辦

行政院長卓榮泰今赴刑事局聽取打詐掃黑專案行動查緝成果。（記者邱俊福攝）

2024/07/10 13:13

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署上月21日至30日執行「查緝黑幫涉詐、阻斷車手」專案行動，共搗破詐團469件、犯嫌3375人，當中竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰、現任會長陳彥廷，分別涉及教唆小弟專挑富二代以詐賭、投資設局勒索財物與經營博弈集團，遭檢肅到案，而風飛砂成員廖堃廷則籌組詐欺水房、車手，涉及北市李姓地產大亨遭「假謝金河」詐騙1.7億案，遭警方掃蕩，共逮廖等10人到案，檢方訊後廖與旗下2幹部經法院裁定羈押禁見。

行政院長卓榮泰今赴刑事局聽取查緝成果，強調強化治安與經濟發展為政府兩項重點工作，而對不法份子強力掃蕩，才能展現政府的公權力，公權力的伸張，才能保障守法的人民，因此務必做到除惡務盡。

請繼續往下閱讀...

警政署統計此次掃蕩成果，查獲詐欺集團469件、犯嫌3375人，法院羈押犯嫌235人；查扣不法利得估達7億4984萬餘元（包含現金4億6274萬餘元、土地12處、房屋15處及車輛69輛），而查獲的詐團當中，有幫派涉入72件、犯嫌424人。

破獲的重大案件中，刑事局偵四大隊針對舉辦春酒餐會高調炫富的竹聯幫仁堂明仁會「不法金流」及「豪車來源」追查，查知明仁會前會長林立騰，涉嫌教唆明仁會板橋組長「光頭呈呈」林俊呈等幫眾，設局拉攏富二代，以假投資、詐賭等方式逼迫富二代簽立3000萬元本票及借據，並對被害人實施拘禁、強拍猥褻影片，將林嫌逮捕送辦。

而溯源追查金流，發現現任會長「松鼠」陳彥廷涉及經營網路博弈犯罪，經蒐證掌握多處博弈機房及中小盤組頭處所，先後發動2波搜索行動，共逮捕陳與博弈代理商組頭、旗下成員等21人，依賭博罪、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

另今年1月至5月，北市李姓地產大亨因手機跳出一封投資股票訊息，且是他過往認識的財經專家謝金河所傳送，落入詐團「假謝金河」投資詐騙圈套，遭詐1.7億元才驚覺被騙，轄區北市警信義分局據報先逮3名車手後，會同刑事局偵四大隊第三隊深入追查被詐鉅款流向，鎖定風飛砂成員廖堃廷所籌組的洗錢水房、提款車手，逕行搜索，逮廖等10人送辦。

行政院長卓榮泰今赴刑事局聽取打詐掃黑專案行動查緝成果。（記者邱俊福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法