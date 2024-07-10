為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

太陽會成員組假投資詐團 詐騙金額近3600萬7人被逮

警方見時機成熟攻堅逮人。（警方提供）

警方見時機成熟攻堅逮人。（警方提供）

2024/07/10 21:57

〔記者許國楨／台中報導〕有天道盟太陽會幫派背景的姚姓男子，涉嫌吸收成員組詐騙集團，利用目前最流行的假投資，或是家庭代工等名義，誘騙被害人匯款，案經刑事局中部打擊犯罪中心鎖定，上月底循線將姚男及共犯共7人查緝到案，初步清查詐騙金額高達3600多萬，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，該隊去年偵破一個詐騙集團，擴大追查發現，具天道盟太陽會幫派背景的28歲姚男與境外詐欺機房合作，利用簡訊認證創立通訊軟體帳號，以投資虛擬貨幣及家庭代工方式等名義，誘騙被害人匯款投資。

投資期間雖會小額出金營造獲利假象，實則誘騙被害人加碼投資金額，待被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，始驚覺遭詐騙，案經報請台中地檢署檢察官吳昇峰指揮偵辦，警方蒐證完備後，上月底同步在桃園、中市、彰化縣及雲林縣等地執行搜索攻堅，拘捕姚男及共犯等7人到案。

經初步清查至少有10名被害人，被害款項逾3576萬餘元，其中有1人就被詐上千萬元，全案詢後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。

刑事局中打呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒民眾投資一定要選擇合法管道，謹防被騙。任何聲稱高額回報、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱。若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線，保持警惕，遠離詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團套招46萬買茶葉 花蓮警識破保住老翁老本
2024/07/10 19:34

詐團套招46萬買茶葉 花蓮警識破保住老翁老本
曾涉薛貞國案前科累累 男子假冒幣商嘉義行騙被逮 8萬元交保
2024/07/10 18:10

曾涉薛貞國案前科累累 男子假冒幣商嘉義行騙被逮 8萬元交保

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
「斷源專案」 掃蕩詐騙中繼機房 調查局：未成年犯嫌漸增
2024/07/10 20:41

「斷源專案」 掃蕩詐騙中繼機房 調查局：未成年犯嫌漸增
基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」
2024/07/10 18:03

基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
遭嫩妹6年詐光千萬還欠債 榮民車手伯落網：這都是真的
2024/07/10 20:32

遭嫩妹6年詐光千萬還欠債 榮民車手伯落網：這都是真的
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播