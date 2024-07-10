太陽會成員組假投資詐團 詐騙金額近3600萬7人被逮

警方見時機成熟攻堅逮人。（警方提供）

2024/07/10 21:57

〔記者許國楨／台中報導〕有天道盟太陽會幫派背景的姚姓男子，涉嫌吸收成員組詐騙集團，利用目前最流行的假投資，或是家庭代工等名義，誘騙被害人匯款，案經刑事局中部打擊犯罪中心鎖定，上月底循線將姚男及共犯共7人查緝到案，初步清查詐騙金額高達3600多萬，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，該隊去年偵破一個詐騙集團，擴大追查發現，具天道盟太陽會幫派背景的28歲姚男與境外詐欺機房合作，利用簡訊認證創立通訊軟體帳號，以投資虛擬貨幣及家庭代工方式等名義，誘騙被害人匯款投資。

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投資期間雖會小額出金營造獲利假象，實則誘騙被害人加碼投資金額，待被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，始驚覺遭詐騙，案經報請台中地檢署檢察官吳昇峰指揮偵辦，警方蒐證完備後，上月底同步在桃園、中市、彰化縣及雲林縣等地執行搜索攻堅，拘捕姚男及共犯等7人到案。

經初步清查至少有10名被害人，被害款項逾3576萬餘元，其中有1人就被詐上千萬元，全案詢後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。

刑事局中打呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒民眾投資一定要選擇合法管道，謹防被騙。任何聲稱高額回報、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱。若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線，保持警惕，遠離詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

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