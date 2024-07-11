高雄楠梓1日逮7名車手保300萬 都是穩賺不賠「假投資」

楠梓警分局1天內逮獲7名車手。（讀者提供）

2024/07/11 10:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市楠梓警分局7月10日1天內成功攔阻3位民眾面交投資詐騙款項，保住被害人300萬元血汗錢，查獲5名詐欺面交車手；另外，針對轄內ATM提款機採取高強度防制勤務，也同時查獲2名正在超商ATM提款車手。

44歲邱男上個月向楠梓所報案稱遭詐騙集團以「投資股票」方式誆稱高額獲利，施以騙術詐騙共計面交3次遭詐騙81萬元，10日被害人再度接獲詐騙集團訊息，要求再交付58萬投資入金，警方提前埋伏監控，待65歲杜姓女車手向被害人收取面交款項時現場逮捕，查扣贓款32萬餘元、假投資收據等證物。

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另外，77歲張女在網路上看見投資廣告後，後續加入詐騙群組及投資下單APP，詐騙集團要求被害人面交150萬元，相約10日9時許收款，右昌派出所員警在張女住處屋內埋伏，39歲曾姓車手及25歲李姓男車手頭上門取款遭逮捕，查扣工作證、單據、印章等證物。

加昌派出所接獲銀行來電稱有客戶要提領裝潢款項71萬疑似遭詐，警方發現被害人70歲郭女使用假投資APP投資股票欲儲值投資，故至銀行提款準備面交，相約10日11時許面交儲值92萬元，警方提前在面交地周圍埋伏，待20歲王姓車手及杜姓車手頭與被害人接觸取款，逮捕王、杜2人，查扣手機、工作證、現金付款單據等證物。

警方呼籲，標榜高額獲利、穩賺不賠的投資常是詐騙陷阱，切勿輕信來路不明之投資管道，如有發現可疑情事請撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

多是透過群組騙人穩賺不賠的假投資案件。（讀者提供）

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