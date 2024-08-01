蘭陽女中大禮堂窗戶遭BB槍轟18彈孔 警已掌握特定人士

蘭陽女中大禮堂遭人持BB槍射擊，導致玻璃多處毀損。（記者王峻祺攝）

2024/08/01 23:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立蘭陽女中遭槍擊，學校禮堂4扇玻璃驚見18處彈孔，現場拾獲14顆BB彈。民眾7月30日發現報案，警方到場鑑識，初判有人持空氣槍從校外射擊，已調閱周邊監視器追查，目前已掌握特定人士，朝毀損罪偵辦。

蘭陽女中大禮堂趁著暑期整修，不時有工人進出，7月30日有民眾赫然發現，禮堂靠近宜蘭市健康路的玻璃破裂，疑有多處彈孔。警方獲報到場採證，共計4片玻璃疑遭BB槍射破，彈孔有18處。

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蘭陽女中學務主任林冠宏說，彈孔位於禮堂靠近健康路側窗口，平時鮮少有師生經過，接到民眾通知才知道禮堂玻璃遭槍擊，附近沒有裝監視器，到底是何時被打破仍待調查。

校方指出，目假輔導學生約400人，學校與社區鄰里互動緊密，居民都會互相守望，經查，學校及學生近期均無與外界發生糾紛，判斷槍擊應是單純偶發事件，學校會加強巡視，確保師生安全。學校遭槍擊，部分學生坦言有點害怕；也有學生認為應該只是惡作劇，不會過度擔心。

警方調查，禮當1樓窗戶及挑高2樓窗戶共有18處彈孔，造成玻璃破裂，現場拾獲14顆塑膠、金屬製BB彈，初判是有人持空氣槍由校外往校內射擊。大禮堂正在整修，外人禁止進入，已調閱周邊監視器追查可疑人車，釐清動機，朝毀損罪偵辦。

蘭陽女中大禮堂遭BB槍射擊，現場遺留14顆包括塑膠、金屬製的BB彈。（記者王峻祺翻攝）

有人持BB槍朝蘭陽女中大禮堂玻璃射擊，窗戶留下彈孔。（記者王峻祺攝）

警方於現場採證，拾獲14顆BB彈。（記者王峻祺翻攝）

蘭陽女中靠近宜蘭市健康路的玻璃破裂，被民眾發現有多處空氣槍彈孔痕跡後報案。（記者王峻祺攝）

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