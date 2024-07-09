騎樓騎機車A到人還嗆警「欺負老百姓」 台中婦下場曝

高婦見員警到場，情緒十分激動，不斷高分貝咆哮。（警方提供）

2024/07/09 23:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市高姓婦人昨天（8日）在大樓騎樓騎機車，菜籃撞到女子卻態度強硬，雙方爆發口角。警方獲報到場處理，高婦竟遷怒員警說，「又沒怎麼樣」，還咆哮，「你們警察欺負老百姓」等語，騎車離去。警方認定高婦起碼涉及騎樓騎車、不服稽查取締等兩項違規，將依法告發。

台中市第二分局永興所昨天下午2點左右獲報，北區崇德路一段大樓騎樓有車禍，警方到場發現，65歲高姓婦人在騎樓騎車時，按喇叭要求行人35歲羅姓女子讓路，機車菜籃還碰到羅女，雙方發生口角。

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高婦情緒激動，高分貝向警方咆哮，「又沒怎麼樣」、「我住這20幾年了」、「外面在修路」、「我車要停這裡」、「我在趕時間」、「故意找我麻煩」、「你們警察欺負老百姓」，甚至不顧員警制止，騎機車逕自離去，羅女則因未成傷，現場表明無意提告，不願追究。

警方說，高婦騎乘機車行駛騎樓行為，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，「駕車行駛人行道」規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，不服稽查取締部分，則依第60條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」依法開罰，可開罰1萬元到3萬元、吊扣駕照6個月，5年內違反本項規定2次以上者，處3萬元罰鍰，吊扣其駕駛執照1年，另未禮讓行人的爭議，將檢視相關影像資料，確認有無違反第44條規定，另行查處。

第二分局提醒民眾，「車輛不禮讓行人」駕駛行為，警政署已列為重點取締項目，呼籲駕駛人行車時應讓行人先行，共同維護行人路權。

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