16歲少年無照騎車被開單 囂張嗆警「是有多缺業績」

16歲少年無照騎機車被開單，狂嗆員警「是有多缺業績」！（取自黑色豪門企業）

2024/02/05 13:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美警分局大霞所白姓警員，昨天在和美鎮鹿和路執勤時，因為發現前方有機車騎士眼神閃爍、行跡可疑，因此上前盤查，發現騎乘機車是16歲林姓少年，正當要開無照駕駛罰單時，少年咆哮大喊「是有多缺業績」，並將影片上傳網路社團《黑色豪門企業》。和美警方強調，警方依規定取締，騎機車無照駕駛將罰1萬2000元。

網路社團《黑色豪門企業》上傳一段影片，影片中的少年不斷咆哮白姓警員，強調自己只是停等紅燈，又沒有違規，結果因為無照駕駛被開罰，狂嗆「關你什麼事」，「是有多缺業績」，由於少年用手機全程拍下對話影片，警員則對少年說「拿好，手不要抖」。

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和美警分局大霞派出所所長林詩舫表示，該所白姓警員在巡邏時，因為看到有機車在停等紅燈卻眼神閃爍，覺得情況不對勁，才會上前盤查，確認16歲林姓少年是無照駕駛，正要準備開單舉發之際，少年就開始情緒激動，不斷咆哮，並揚言要拍影片上傳社群，警員馬上透過無線電呼叫線上警力到場支援，支援警力到場後，少年情緒比較安定，但仍拒絕簽收告發單就離去。

警方強調，依照道路交通管理處罰條例規定，無照駕駛的罰緩已經提高，機車無照駕駛罰款12000元，汽車18000元，無照駕駛因為對於交通規則不熟悉，容易造成交通事故，為了生命財產安全，為了避免此類事故發生，請民眾一定要前往監理機關考取駕照。

16歲少年無照騎機車被開單，狂嗆警員「是有多缺業績」！圖為和美分局。（資料照）

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