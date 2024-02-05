為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

16歲少年無照騎車被開單 囂張嗆警「是有多缺業績」

16歲少年無照騎機車被開單，狂嗆員警「是有多缺業績」！（取自黑色豪門企業）

16歲少年無照騎機車被開單，狂嗆員警「是有多缺業績」！（取自黑色豪門企業）

2024/02/05 13:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美警分局大霞所白姓警員，昨天在和美鎮鹿和路執勤時，因為發現前方有機車騎士眼神閃爍、行跡可疑，因此上前盤查，發現騎乘機車是16歲林姓少年，正當要開無照駕駛罰單時，少年咆哮大喊「是有多缺業績」，並將影片上傳網路社團《黑色豪門企業》。和美警方強調，警方依規定取締，騎機車無照駕駛將罰1萬2000元。

網路社團《黑色豪門企業》上傳一段影片，影片中的少年不斷咆哮白姓警員，強調自己只是停等紅燈，又沒有違規，結果因為無照駕駛被開罰，狂嗆「關你什麼事」，「是有多缺業績」，由於少年用手機全程拍下對話影片，警員則對少年說「拿好，手不要抖」。

和美警分局大霞派出所所長林詩舫表示，該所白姓警員在巡邏時，因為看到有機車在停等紅燈卻眼神閃爍，覺得情況不對勁，才會上前盤查，確認16歲林姓少年是無照駕駛，正要準備開單舉發之際，少年就開始情緒激動，不斷咆哮，並揚言要拍影片上傳社群，警員馬上透過無線電呼叫線上警力到場支援，支援警力到場後，少年情緒比較安定，但仍拒絕簽收告發單就離去。

警方強調，依照道路交通管理處罰條例規定，無照駕駛的罰緩已經提高，機車無照駕駛罰款12000元，汽車18000元，無照駕駛因為對於交通規則不熟悉，容易造成交通事故，為了生命財產安全，為了避免此類事故發生，請民眾一定要前往監理機關考取駕照。

16歲少年無照騎機車被開單，狂嗆警員「是有多缺業績」！圖為和美分局。（資料照）

16歲少年無照騎機車被開單，狂嗆警員「是有多缺業績」！圖為和美分局。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
無照騎士載友萬里隧道內自摔 女乘客頭部重創送醫不治
2024/01/21 23:15

無照騎士載友萬里隧道內自摔 女乘客頭部重創送醫不治
少年無照騎車拒攔查 逆向衝撞警車逃逸被壓制送辦
2024/01/04 11:20

少年無照騎車拒攔查 逆向衝撞警車逃逸被壓制送辦

陽明國中學區夯 校園景觀宅稀有搶市
無照騎車疑精神不濟 直衝消防分隊撞破大門玻璃
2023/12/24 12:43

無照騎車疑精神不濟 直衝消防分隊撞破大門玻璃
機車少年無照高速直撞 騎電動自行車男高中生多處傷
2023/12/06 11:31

機車少年無照高速直撞 騎電動自行車男高中生多處傷
少年騎重機雙載飆國道拒檢PO網炫耀 警送辦開罰3萬6
2023/11/19 11:05

少年騎重機雙載飆國道拒檢PO網炫耀 警送辦開罰3萬6
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播