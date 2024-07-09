為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中48歲板模工成運毒「老蜜蜂」 冒用GUCCI包裝毒咖啡

警方趁劉男交易毒品時逮人。（警方提供）

警方趁劉男交易毒品時逮人。（警方提供）

2024/07/09 15:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市48歲劉姓板模工染毒後入不敷出，找來余姓男子共同經營販毒事業，余專責在網路刊登販毒訊息，劉男除用精品名牌GUCCI作為毒咖啡外包裝吸引藥腳目光，也負責外送面交工作，與常被查獲的20多歲「小蜜蜂」不同，堪稱是年紀相當大的老蜜蜂，日前警方循線查獲兩人，劉被羈押，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊長連玉松今天說明案情指出，該隊今年初網路巡邏時，發現暱稱「小火龍超派」的帳號，疑似從事毒品交易，經追查鎖定劉男（48歲）、余男（27歲）涉有重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮，展開連月跟監蒐證，今年2月間趁劉在北屯區進行毒品交易時抓人。

經查，劉男從事板模工，染上毒品惡習後入不敷出，竟鋌而走險從事販毒，以提高收入，偵一隊運用台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，輔以現場跟蒐掌握劉男行蹤，當天趁劉男駕車前往北屯區軍福十三路交易毒品之際，利用現場地形，駕駛偵防車前、後包夾圍捕。

劉男見無法逃離束手就擒，警方除當場在其身上及車內查獲毒品，也找到劉男的毒咖啡包分裝場，此案共查扣安非他命1包（重15.7公克）、大麻1包（重7.6公克）、毒咖啡包84包（重265.94公克）、K他命4包（重10.4公克）、封膜機、果汁粉2包（重2000公克）、毒咖啡包成品粉末1包（重30.2公克）、電子磅秤、分裝袋、手機2支等相關證物。

其中毒咖啡外包裝仿印GUCCI字樣，刻意利用其代表時尚及奢華品牌特性，吸引年輕人目光，進而提高銷售數量，警方隨後也循線逮捕余姓共犯，查出該分裝場是由余男負責刊登廣告尋找買家，劉男則負責分裝並擔任俗稱運毒小蜜峰，面交毒品咖啡包等分工方式，雙方再均分販毒所得，

全案警詢後依毒品罪嫌送辦，劉遭羈押、余獲3萬元交保，檢方也在近日偵結，依毒品罪嫌起訴；台中市刑大大隊長李明道表示，警方透過「7328警政策略」以科技手段追蹤、調查並採取行動，成功打擊了這起毒品犯罪活動，民眾若發現可疑不法應立即報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，以確實保障社會安全與市民的健康。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方趁劉男交易毒品時逮人。（警方提供）

警方趁劉男交易毒品時逮人。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

劉男仿印GUCCI字樣包裝毒咖啡。（警方提供）

劉男仿印GUCCI字樣包裝毒咖啡。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
三太子引路！男搭小黃運毒「起乩」 被送進派出所
2017/11/14 16:25

三太子引路！男搭小黃運毒「起乩」 被送進派出所
拚不過APP計程車 小黃司機兼職運毒
2024/02/16 16:41

拚不過APP計程車 小黃司機兼職運毒

大同3C黃金酬賓月 年中強檔來襲
外送員斜槓毒品小蜜蜂 三重警查獲上百包毒咖啡
2024/04/18 09:54

外送員斜槓毒品小蜜蜂 三重警查獲上百包毒咖啡
女子列顏旭懋運毒共犯羈押451天判無罪定讞 獲180萬冤獄賠償
2024/07/03 11:53

女子列顏旭懋運毒共犯羈押451天判無罪定讞 獲180萬冤獄賠償

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播