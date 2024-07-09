台中48歲板模工成運毒「老蜜蜂」 冒用GUCCI包裝毒咖啡

警方趁劉男交易毒品時逮人。（警方提供）

2024/07/09 15:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市48歲劉姓板模工染毒後入不敷出，找來余姓男子共同經營販毒事業，余專責在網路刊登販毒訊息，劉男除用精品名牌GUCCI作為毒咖啡外包裝吸引藥腳目光，也負責外送面交工作，與常被查獲的20多歲「小蜜蜂」不同，堪稱是年紀相當大的老蜜蜂，日前警方循線查獲兩人，劉被羈押，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊長連玉松今天說明案情指出，該隊今年初網路巡邏時，發現暱稱「小火龍超派」的帳號，疑似從事毒品交易，經追查鎖定劉男（48歲）、余男（27歲）涉有重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮，展開連月跟監蒐證，今年2月間趁劉在北屯區進行毒品交易時抓人。

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經查，劉男從事板模工，染上毒品惡習後入不敷出，竟鋌而走險從事販毒，以提高收入，偵一隊運用台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，輔以現場跟蒐掌握劉男行蹤，當天趁劉男駕車前往北屯區軍福十三路交易毒品之際，利用現場地形，駕駛偵防車前、後包夾圍捕。

劉男見無法逃離束手就擒，警方除當場在其身上及車內查獲毒品，也找到劉男的毒咖啡包分裝場，此案共查扣安非他命1包（重15.7公克）、大麻1包（重7.6公克）、毒咖啡包84包（重265.94公克）、K他命4包（重10.4公克）、封膜機、果汁粉2包（重2000公克）、毒咖啡包成品粉末1包（重30.2公克）、電子磅秤、分裝袋、手機2支等相關證物。

其中毒咖啡外包裝仿印GUCCI字樣，刻意利用其代表時尚及奢華品牌特性，吸引年輕人目光，進而提高銷售數量，警方隨後也循線逮捕余姓共犯，查出該分裝場是由余男負責刊登廣告尋找買家，劉男則負責分裝並擔任俗稱運毒小蜜峰，面交毒品咖啡包等分工方式，雙方再均分販毒所得，

全案警詢後依毒品罪嫌送辦，劉遭羈押、余獲3萬元交保，檢方也在近日偵結，依毒品罪嫌起訴；台中市刑大大隊長李明道表示，警方透過「7328警政策略」以科技手段追蹤、調查並採取行動，成功打擊了這起毒品犯罪活動，民眾若發現可疑不法應立即報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，以確實保障社會安全與市民的健康。

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警方趁劉男交易毒品時逮人。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

劉男仿印GUCCI字樣包裝毒咖啡。（警方提供）

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