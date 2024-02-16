拚不過APP計程車 小黃司機兼職運毒

李姓計程車司機，被警方查出替違法集團販毒。（民眾提供）

2024/02/16 16:41

〔記者王捷／台南報導〕李姓小黃司機今天凌晨1點多把計程車臨停在路中，警五分局和緯派出所警員上前攔查，發現藏在駕駛座下的39包毒咖啡，李男起初都說不知道，最後才吐苦水，面對APP計程車競爭，收入大減，他在傳統車行，賺不到錢才兼職替毒蟲運毒，由於他的尿液檢測也有毒品反應，警方訊後將他依販賣、持有毒品罪嫌送辦。

因為通訊軟體發達，現在多數消費者叫計程車不用再打電話，打開APP叫Uber，甚至連專門叫車的APP都不用裝，直接用LINE叫LINE TAXI，不僅能預定目的地、減少與司機的衝突，也能線上付車資。但30多歲、在傳統車行的李男說，要接到顧客只能靠車行派車、排班，或是零星在路上載到散客，因收入大減才兼職運毒。

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警五分局和緯所長陳俞宏及警員劉志剛，在今天凌晨1點多，遇到李男違規停車，當警方試圖接近時，李男還想開車逃跑，但被警方即時攔截，初步查詢後，警方發現副駕駛座底下有包白色包裹，李男聲稱是乘客遺忘的物品，警方以連絡失主為由，進一步檢查發現，打開包裹卻發現大量毒咖啡，包裝外還印有「蠟筆小新」、「獨角獸」等圖案。

李男一開始堅稱不知情，最後才吐口水，面對APP計程車競爭，他沒有加入APP車隊，只能當「窮忙族」，每天花很多時間排班，但載客量卻很少，所以才會幫不法集團運毒，他並沒有拿到特別高的車費，只收運毒的路程照常跳表收費，雖然李男喊冤，但他驗尿結果也呈毒品反應，警方認為不單純，將繼續追查上游。

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