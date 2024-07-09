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公車上驚見色狼 下體連蹭2女臀腿

徐姓女子發文稱自己與搭同班公車的1名女學生遭色狼騷擾。（記者徐聖倫翻攝）

徐姓女子發文稱自己與搭同班公車的1名女學生遭色狼騷擾。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/09 14:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕徐姓女子昨下午6時許搭乘624公車自新北市永和往新店方向，她見到1名女學生疑似遭色狼用生殖器磨蹭臀部、大腿，隨後自己也被該名色狼以同樣方式騷擾，徐女嚴正像色狼說「你不要太超過」，這名色狼才匆忙下車。目前徐女已報案，警方介入調查，將朝違反性騷擾防治法偵辦。

據悉，當時公車上這名色狼在還有其他空位可站的情況下，刻意貼近1名女學生後背，隔著長褲用生殖器摩擦該女學生臀部、大腿，惡劣行經遭一旁徐女全程目擊。

該名女學生意識到被騷擾，轉頭瞪了色狼一眼後就下車了，接著色狼轉移目標到徐女身上，同樣貼近其後被，隔著長褲用生殖器磨蹭徐女，徐女這時雖然害怕，但還是回頭嚴正警告色狼說：「先生請你不要太超過。」這名色狼則在公車停靠智光商職時匆匆逃下車。

徐女返家後越想越後悔，沒有第一時間協助在她之前受害的女學生，於是將這次經歷發上Facebook後報警。

新北市警局婦幼隊表示，本案現已進入調查階段，已鎖定相關對象，將盡快約談其到案說明。婦幼隊也呼籲，民眾需有自我保護意識，隨時提高警覺，搭乘大眾交通運輸工具，見神情異樣或故意貼近身體的乘客，應立即更換座位，或是於人潮擁擠場所，則將包包置於胸前面對人群，與他人保持距離，避免成為歹徒的獵物。

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