易俊宏涉性騷16青少年 監院糾正青年署

前台南市府副發言人易俊宏，涉犯多起性騷擾未成年案件，七年總計十六名青少年受害。（翻攝自易俊宏臉書）

2024/06/20 05:30

長達1年 未依性騷擾防治法啟動調查

〔記者林哲遠、楊綿傑／台北報導〕台南市政府前副發言人易俊宏，長期擔任教育部青年署及地方政府兒少培力活動講師，涉犯多起性騷擾未成年案件，七年總計十六名青少年受害。教育部青年署接獲檢舉時，未立即啟動調查阻斷傷害，監察院昨通過糾正教育部青年署，並促請衛福部及教育部確實檢討改進。

促請衛福部及教育部確實檢討改進

教育部青年署回應，已訂定強化各項活動性平事件之預防措施及處理原則，除業師邀請確實把關，並常態辦理教育訓練，提升同仁性平意識及相關法治知能，亦要求委外廠商、活動辦理單位加強性別平等及性別意識培訓，會落實執行，避免再次發生。

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易趁擔任營隊講師、兒少培力活動時性騷

監委葉大華、紀惠容指出，易俊宏於二○一八年起，長期藉由擔任政府或學校之兒少培力活動或營隊講師機會，涉犯性騷擾男性青少年學員，二○二一年間遭人向教育部青年署舉發。

調查發現，青年署未依性騷擾防治法啟動調查，仍持續讓易俊宏參與培訓活動，二○二二年五月民間團體公開揭發易俊宏涉犯性騷擾案後，教育部方啟動專案調查，清查後發現曾遭易俊宏直接性騷擾者至少七人，且部分受害人為兒少。

監委指出，青年署人員長達一年期間未積極處理，顯然欠缺性平法紀觀念，對行政程序認知有誤，教育部專案清查後議處署長等五名違失人員。

監委指出，受害人提出性騷擾申訴後，台南市政府認定性騷擾成立，易員申誡兩次及裁罰三萬元。教育部雖已專案調查認定易員性騷擾多人成立，卻因易俊宏非教育人員，無從於各類不適任人員通報查詢系統或資料庫被勾稽與掌握。

監委強調，現行兒少工作者態樣多元，亟待衛福部會同教育部研議，可參酌澳洲兒童工作證制度，以建置兒少及青年安全參與環境。

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