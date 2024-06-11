犯下母子三屍案「軟飯男」逃死改判無期 理由是他童年太悲慘

犯下母子三屍命案的陳宏嘉，高等法院台中分院認為他童年境遇悲慘，案發前又有挫折，撤銷死刑判決，改判無期徒刑。（資料照）

2024/06/11 16:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕2019年震驚社會的台中「母子三屍案」，吃軟飯的男子陳宏嘉（現年33歲），懷疑兼職演鄉土戲、當傳播妹陪酒養家的同居人陳女，與男客有曖昧關係，掐死陳女並悶死10月大雙胞胎兒子，再拿陳女的錢泡網咖，台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判死刑，卻被最高法院發回，高等法院台中分院更一審今天判決，改判無期徒刑，理由是他童年境遇悲慘，歷經父親酗酒暴力等，以及他願意把名下不動產賠償死者家屬，顯示有悔意，此案可再上訴。

陳男於台中地院一審判死刑理由，是台中地院認為，陳男殺母子3人後，為求掩飾，刻意調低冷氣溫度、噴灑香水，更與友人四處吃喝玩樂，死者陳女的家屬無法宥恕，陳男也沒有尋求和解之意，不見他有誠摯懺悔態度，行為殘忍且惡性重大至極，已屬公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」，已無從寬恕；台中高分院二審也認為，陳男自述殺害2名兒子，理由是擔心自己殺陳女之後，2名兒子未來看待自己的態度有異，或遭外界異樣眼光，且稚子未來無人照顧，竟為此再起殺意，將2子放入洗衣機塞滿厚重毛毯悶縊，長達1小時不斷聽聞2稚子哭叫聲，他仍坐在沙發上不為所動，顯示他殺意甚堅，手法冷血、泯滅人性又罪無可逭。

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不過，最高法院三審將此案發回高等法院台中分院更審，更一審今天撤銷原死刑判決，改判無期徒刑的理由，是陳男童年悲慘，成長歷經父親酗酒家暴、母親疾病發作，養成低自尊、抑鬱、悲觀等人格特質，他本身能力就不好，又遭逢一連串挫折，包括身體因素無法工作、母親與同居人陳女不合吵架，導致需要臨時搬家、唯一感情寄託的陳女又與男客曖昧不清，導致他面臨多重壓力，又欠缺來自家庭及社會的支援，無法由其他方式獲得支援及排解壓力而殺人。

另外，陳男坦承犯行，對於殺害稚子的犯行具有悔意，表示有意願進行修復式司法，願意將名下所有不動產賠償陳女家屬，顯示他確已有悔悟，上述情狀都能當減輕陳男責任的依據，另外，台灣司法心理學會鑑定結果，也認為陳男仍有矯正及再社會化的可能性，據此改判無期徒刑。

此案源於2019年11月3日，台中市中區1棟住商混合大樓飄出屍臭味，警方獲報破門，見陳女陳屍床上，2名10月大的雙胞胎兒子躺在陳女懷中，已死亡數天之久，監視器畫面顯示，陳女的同居人，雙胞胎之父陳宏嘉，頻繁進出此出租房間內，懷疑他是兇手，同年月8日中午，警方在彰化縣一家網咖抓到他，他拿著陳女的錢泡網咖。

陳宏嘉供稱，自己原是加油站打工，2019年8月下旬失業，在家照顧雙胞胎兒子，他的脾氣不好，照顧兒子很累，另外，吃軟飯的他，又懷疑兼差演本土戲、陪酒養家的陳女與男客曖昧，2019年11月3日與陳女吵架，情緒失控掐死陳女，陳女死亡約12小時後，他又再痛下殺手，將雙胞胎兒子丟入洗衣機，用衣物悶死，之後逃離現場，台中地檢署提起殺人罪公訴，聲明判處死刑。

犯下母子三屍命案的陳宏嘉，高等法院台中分院認為他童年境遇悲慘，案發前又有挫折，撤銷死刑判決，改判無期徒刑。（資料照）

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