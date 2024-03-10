3年沒工作還搞婚外情 軟飯男載小三超速被「國家認證」

高雄羅姓男子無業3年還能搞婚外情，小三交往3年受不了軟爛男提分手。（情境照）

2024/03/10 11:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市羅姓男子和施姓女子結婚多年後感情生變，趁北上參加職訓課程時借住劉姓女友人住處，結果竟發展出不倫戀，但羅男與劉女交往3年期間一直沒工作，又不肯跟施女離婚，劉女看破提分手，羅男竟向施女坦白和劉女偷情的事，兩人鬧到離婚，施女怒告劉女求償78萬元，法官判劉女應賠10萬元。

判決指出，羅、施兩人結婚14年，雙方育有2名子女，2019年間，羅男北上參加職訓課程，結識也在上課的劉女，同年6月，羅男再度北上考取事務管理人證照，並借住劉女家中，兩人發展出不倫戀，期間不但同居，還四處旅遊，甚至兩人騎車去陽明山泡完溫泉，下山途中騎車超速還被拍下測速照相機拍到兩人身影。

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不過，羅、劉交往期間，劉女發現羅男身文分文，不但考證照的錢要向她借，連生活費也當伸手牌，羅男失業3年一直吃軟飯，又一再哄騙她會跟施女離婚，劉女受不了他借錢不還又愛騙人，2022年6月提分手。

兩人分手後，羅男重回施女懷抱，並清楚交待這3年來他和劉女交往的點點滴滴，施女得知此事後氣炸，兩人也鬧到離婚，施女拿出羅男給她的相關證據，向劉女提告求償78萬。

高雄地院審理時，羅男作證指出自己和劉女交往時一起到南部遊玩、祭祖，還拿出那張泡完湯騎車超速被拍的照片佐證，但法官認為，照片中的人物無法辨別身分，就算是羅、劉兩人身影，也無法證明兩人有發生過性行為，只能證明兩人曾一起騎車出遊，但劉女確實和羅男同居3年，已侵害施女權益，因此判她應賠10萬元，可上訴。

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