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疑幫涉詐團律師男友謀劃 桃園地檢署女檢吳亞芝移送評鑑

桃園地檢署檢察官吳亞芝涉嫌幫律師男友出謀加入詐團，出包後自請調查；桃園地檢署約詢後將她函送檢察官評鑑委員會評鑑。（記者余瑞仁攝）

桃園地檢署檢察官吳亞芝涉嫌幫律師男友出謀加入詐團，出包後自請調查；桃園地檢署約詢後將她函送檢察官評鑑委員會評鑑。（記者余瑞仁攝）

2024/06/11 13:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師，傳出桃園地檢署檢察官吳亞芝涉嫌幫同因該案被訴的律師男友朱一品出謀劃策，吳亞芝自請調查。桃園地檢署調查認為，吳亞芝的行為雖然未達觸法，但檢察官言行須受更高道德標準檢視，應由客觀公正之外部人評價，仍依法官法相關規定，函送檢察官評鑑委員會評鑑。

據了解，吳亞芝的律師男友朱一品4月間想加入詐騙集團律師鄭鴻威團隊，但案子都被其他人搶走，吳在與朱的通訊軟體LINE對話中，疑似談及「可惜，只是覺得這是打進詐騙圈子的機會」，還對男友出謀劃策建議可以跟鄭談合作模式等，另以檢察官書類查詢系統列印書類提供給男友。

桃園地檢署表示，經約談吳亞芝、比對相關卷證及就其同意提供之手機進行數位採證調查後，已於5月31日調查完畢，吳亞芝並非該詐欺集團上游成員「吳檢察官」之人，亦與其男友所涉台北地檢署起訴案件中接受鄭鴻威分派之案件無關。

檢方說，就吳亞芝與朱姓男友的通話內容疑涉有不當部分，吳女認為都是男女朋友間的私人訊息，並非檢察官執行職務，或以檢察官身分對外之行為、言語；由於檢察官的言行須受更高道德標準檢視，應由客觀公正之外部人評價，因此仍依法官法相關規定，於6月4日將吳女函送檢察官評鑑委員會評鑑。

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