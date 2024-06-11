毒咖啡包驚人利潤曝！ 太陽聯盟成員2人起訴

警方攻堅破獲毒咖啡分裝場。（警方提供）

2024/06/11 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資，具天道盟背景的洪姓男子等人，看準毒咖啡一包成本不到50元，卻可以賣到500元的驚人暴利，成立分裝場再透過小蜜鋒販售，經數波查緝陸續逮捕洪男等7人，查扣市價近百萬的成品及原料，檢方除聲押洪等2人獲准，該案也在近日偵結起訴。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀今天說明案情指出，該隊去年9月間接獲毒品情資，經報請台中地方檢察署忠股檢察官指揮偵辦，與台中市第四、第六、大甲分局、台北市信義分局、保七總隊第七大隊等單位共組專案小組，先破獲藏身大甲區某處社區的毒咖啡包分裝場，帶回43歲洪男等5人。

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經查，洪男是天道盟太陽聯盟宜陽會成員，看準毒咖啡包的製作流程簡易，只要K他命或卡西酮等極微量毒品成品，再混入咖啡粉或果汁粉等即可，且一包成本不到50元，卻可以賣到500元的驚人暴利，扣掉原物料及人力成本，一包起碼還有300元以上利潤，因而夥同小弟分裝再透過小蜜蜂販售。

專案小組擴大向上溯源追查，經跟監、埋伏蒐證，鎖定該販毒集團其他據點，去年12月至今年1月間，陸續再緝獲供應毒品原料39歲洪男等二人，全案總計查獲毒咖啡包成品848包、毒咖啡包原料237.5公克、分裝工具、包裝袋及混合用果汁粉等證物，訊後全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，檢方除聲押兩名洪男獲准，近日也偵結起訴。

刑事局中打呼籲，毒品咖啡包經常混合多種不明成分，並以花俏外包裝掩飾，使人降低警覺心，已有施用後猝死案例，對國人身心危害甚鉅，警方將秉持犯罪零容忍，持續查緝根除毒品來源並掃蕩黑幫犯罪，也提醒民眾應提高警覺，切勿因好奇輕易聽信他人慫恿施用毒品。

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警方當場查扣毒咖啡成品及原料。（警方提供）

警方將涉案嫌犯移送法辦。（警方提供）

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