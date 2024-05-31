苗警執行「安居緝毒專案」 查扣毒品咖啡包4千餘包

苗栗縣警局執行掃毒專案，起出大批毒咖啡包等物，遏阻毒品外流。（苗栗縣警局提供）

2024/05/31 17:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局配合內政部警政署執行全國「第10波安居緝毒專案」，今年3月起執行該專案期間動員警力301人次，針對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查等強勢作為，查獲毒品案件57件87人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計18人，查扣各級毒品近23公斤，其中毒品咖啡包達4369包，彩虹菸2705支等相關步案嫌犯，全案依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

苗栗縣警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊針對曾查獲販賣毒品案件積極向上溯源，並報請苗栗地方檢察署檢察官楊景琇指揮，經多日追查、埋伏，在苗栗縣竹南鎮、頭份市等處查獲毒品分裝工廠，現場查扣第三級毒品咖啡3117包、重13公斤、愷他命5包、重 33.41公克，以及手機11支等相關證物。

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苗栗縣警局表示，此次專案期間查扣逾4000包毒品咖啡包，若流入市面將禍害無窮，有效阻絕毒品擴散，未來也將秉持「毒品零容忍」的態度，持續加強查緝各類犯罪，並針對易生危害場所實施威力掃蕩勤務作為，掃除毒品危害，瓦解幕後犯罪集團，也請民眾勇於檢舉毒品犯罪，遏阻不法。

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