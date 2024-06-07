不讓火神眼淚再流！捍衛權益 全國首場消防工會籌組說明會今台中舉行

消防員權益促進協會在台中市舉辦四場消防員組工會說明會。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

2024/06/07 12:31

〔記者張軒哲／台中報導〕5月底新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓火警，2名消防隊員進入火場不幸殉職， 各界再度關心消防員權益，消防員權益促進協會提出改革訴求，將在各縣市舉辦多場消防員組工會說明會，今日上午首場在台中市清水圖書館登場，約僅不到十人參加，消防員權益促進協會秘書長陳彥凱表示，先在台中舉辦4場，其他縣市場次規劃中，呼籲中央修法讓消防員籌組工會。

陳彥凱說，每當有消防員殉職，對基層消防員而言都是非常哀傷的事，協會成立是希望透過制度性改革，避免殉職案一再發生。近期消防員組工會再度成為議題，有了工會，在爭取修法上意見能更受重視，能夠和政府協商工作待遇和工作環境，在面對不合理的業務時可以拒絕，這一切的前提，都是基層消防員可以組織擁有完整勞動三權的工會。

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另外，工時集體訴訟議題，去年度工時新制上路後，加班時數的計算公式修正，並且加班費核發要點已經刪除加班以行政獎勵補償，去年起的加班時數，各地消防局將面臨加班費上限僅19000元 ，人力不足，時數無法換補休，加班不能換嘉獎等窘境。陳彥凱表示，消防員權益促進協會說明會活動不限消防員權益促進協會會員，歡迎所有消防員報名參與。

全國約有2萬餘名消防隊員，目前約僅千人加入消防員權益促進協會，也有消防隊員憂心曝光，但有不願具名的消防隊員指出，可以表達訴求，但消防員權益促進協會之前到中央抗爭的方式較為激烈，並不認同這種抗爭方式。

消防員權益促進協會秘書長陳彥凱，呼籲中央修法讓消防員籌組工會。 （記者張軒哲攝）

消防員組工會說明會，首場在台中市清水圖書館舉行。（記者張軒哲攝）

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