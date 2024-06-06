秘書涉弊遭收押！南投信義公所弊端連連 前鄉長曾遭彈劾

南投縣信義鄉公所（見圖）曾發生多起小型工程採購弊案。（記者劉濱銓攝）

2024/06/06 18:56

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與胞弟等人，涉及227件工程採購弊案，遭聲押獲准，信義鄉公所6日表示，目前秘書職務由民政課長兼任，對胡所涉案情並不清楚，將等偵查告一段落，或確定有犯罪事實，才會進一步處置。惟據了解，信義鄉公所過去辦理小型工程招標即弊端連連，時任鄉長、現任縣政府原住民行政局局長史強，即曾因而遭監察院彈劾。

南投縣信義鄉公所過去曾發生多起小型工程採購弊案，2015、2016年辦理「信義鄉羅娜村布農聚會用地建物拆除」等工程時，莊姓祕書等人因未事先簽辦採購，事後才以製作不實時間的採購文書方式，辦理驗收、核銷程序，遭南投地檢依涉犯偽造文書等罪嫌起訴，監察院事後認為時任鄉長的史強對小額採購預算編列及執行浮濫，違失情節重大，於2021年11月間予以彈劾，並移送懲戒法院處理。

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此外，2020至2021年間，時任信義鄉公所建設課司姓、徐姓約僱人員，於辦理社區簡易自來水風災復健工程，涉嫌向廠商洩露標案資訊，因犯行輕微且坦承犯行遭緩起訴處分。

2008年間，信義鄉公所洪姓公務員也因辦理「河川守護隊計畫勞務外包招標採購案」詐領86萬元，遭依利用職務機會詐取財物罪判刑4年1月確定，該案也因公所及縣府未及時移付懲戒，逾10年追懲時效，被懲戒法院判免議，讓洪某逃過懲戒安然退休。

南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍，涉及227件小型工程採購弊案遭收押。（記者劉濱銓攝）

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