遭彈劾再判撤職／南投原民局長不動如山

南投縣政府原民局局長史強，遭懲戒法院判撤職，停止任用公務員3年，可上訴。（資料照）

2023/04/16 05:30

史強任信義鄉長時 放任採購化整為零

〔記者吳政峰、張文川、張協昇、劉濱銓／綜合報導〕監察院二○二一年彈劾指出，南投縣原住民族行政局長史強（見圖，資料照），擔任信義鄉長時，放任下屬把數件採購案拆成多筆小額採購辦理，使得鄉公所一年執行量暴增至八、九百件，而下屬多次製作不實文書驗收工程，史強亦未盡監督之責，將他移送懲戒法院；懲戒法院審理認定史強怠職明確，判他撤職、停止任用公務員三年。

稱史強會上訴 投縣府：不調整職務

史強先遭彈劾，再被懲戒法院認定確實怠職，且事後推諉卸責而判決撤職，不過南投縣政府以史強會提起上訴等由，表示暫不調整史強的局長職務。

請繼續往下閱讀...

監察院指出，信義鄉公所在史強擔任鄉長期間，常年於年度預算書內編列小額採購案達四百多件，遠超過同縣其他鄉鎮市公所平均的每年十件；鄉公所還多次把同一採購案，拆成數件小額採購，最終每年度實際執行數高達八、九百件，扣除每年固定休假日，公所每日大約要辦理三至四件採購，離譜至極。

監院發現，公所二○一六年暑假舉辦「葡萄節暨滑水嘉年華」活動，史強等人為了解決滑水道用水及遊戲區遮陽等問題，尚未招標就先請廠商施作四件工程，事後再以不實文書驗收、核銷；二○一五至一六年間，公所辦理布農聚會用地建物拆除工程、聚會所基地維護清理工程，亦有類似情況。

監院認定，莊姓秘書、全姓建設課長、田姓技士、全姓技佐等承辦人員，接獲史強指示交辦「先行施作再補採購程序」，違反預算編列及採購程序，疲於奔命還誤蹈法網，顯示史強疏於督導考核，提案通過彈劾。

懲戒法院審理認定，公所各採購案承辦人以虛偽文件補辦採購程序，史強竟未善盡首長督導之責，予以阻止或責令依行政程序辦理，猶如置身事外，任由職員誤蹈法網製作不實公文書，怠於執行監督考核職務，情節重大，事後又推諉卸責，依此判決撤職、停止任用三年；另判莊姓秘書休職二年、全姓課長休職一年、全姓技佐降二級改敘、田姓技士逾追懲時效獲免議。

刑事方面，南投地檢署未查出史強唆使下屬不實驗收，未究辦史強；莊姓、全姓等基層公務員被依偽造文書罪起訴，南投地院以被告皆認罪，分別量處五月至一年五月不等徒刑，緩刑三年，支付公庫三萬至七萬元。

史強表示他無刑責，懲戒法院判太重，會上訴。南投縣政府表示，縣府於十三日傍晚收到懲戒法院判決書，正依規定簽辦處置中，因全案尚未確定，史強表示將再提起上訴，縣府目前暫不調整史強的原民局長職務，待判決確定再依懲戒法等相關法令辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法