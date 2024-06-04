「打詐新四法」侵害人權？ 警署：無侵害民眾隱私疑慮

面對外界質疑行政院推出的「打詐新四法」，恐侵害人權的疑慮，警政署今天強調，無侵害民眾隱私之疑慮。（資料照）

2024/06/04 21:05

〔記者邱俊福／台北報導〕面對外界質疑行政院推出的「打詐新四法」，恐侵害人權的疑慮，警政署今天強調，「通訊保障及監察法」修正草案，檢警調閱使用者資料，因沒有通訊內容，所涉隱私程度低，也非屬秘密通訊自由涵攝範圍，並衡酌詐欺常使用人頭門號製造斷點，需迅速調閱使用者資料，避免錯失偵查或追返遭詐金流時機，且調取網路流量紀錄仍需經法院許可；另為確保人民隱私權及秘密通訊自由，訂有「警察機關調取通信紀錄及使用者資料管制作業要點」，依規定進行管制與稽核作業，並無侵害民眾隱私之疑慮。

警政署並說明，警政署為負責「詐欺犯罪危害防制條例」草案提案領銜主責機關，在草案研擬過程，均透過跨部會專案小組共同研擬草案條文，並與專家學者充分討論，研擬過程具一致性、完整性，並納入打擊詐欺犯罪的需要，朝野立委、民間團體如有更具體做法，必廣納建言。

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此外，對於民眾檢舉詐欺犯罪，以及鼓勵員警積極查緝獎金認定標準，該條款僅作原則性之規範，相關細節將授權主管機關訂定子法後，報請行政院核定，訂定原則將採從寬從優方式認定，以獎勵公私協力，共同打擊詐欺犯罪。

至於民間團體質疑恐增加員警負荷，警政署表示，在打詐新四法施行初期，戮力查緝之下定會逼出潛藏犯罪黑數，增加案件發生；惟在新法施行之後，對於治安狀況定會有所抑制，亦可減輕員警工作負擔，因此呼籲各界多予支持，透過公私協力，賦予行政機關打詐利器，全方位守護民眾財產安全。

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