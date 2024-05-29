亂虧酒吧女員工被揍 酒客90度彎腰道歉「誠意不夠」再揍一頓

高雄一名酒客亂虧酒吧妹被揍，90度彎腰道歉被店長認為「誠意不夠」再揍一頓。（翻攝該酒吧臉書粉專）

2024/05/29 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕3名酒客到七賢路某酒吧消費時，一名酒客趁機搭訕女員工，還伸手想摸女員工的頭，女員工找店長來處理，林姓店長竟直接拉下鐵門並找來兄弟教訓3人，酒客90度彎腰向女員工道歉，還被林男認為「誠意不夠」再打一頓，法官依傷害罪判林男和謝姓友人徒刑5至6月，均得易科罰金。

判決指出，2022年10月1日凌晨1點多，3名酒客結伴在酒吧消費時，其中一名酒客藉酒意動手摸店內女員工的頭，女員工把他的手撥開後，該名酒客竟動怒叫女員工「滾」；女員工受委屈，向綽號「綠茶」的林姓店長告狀，林男當場打電話給友人，等友人到場後，立即拉下酒吧鐵門。

請繼續往下閱讀...

林男先對3名酒客嗆聲：「通通都不可以走，這個店是我的，我是七賢幫綠茶」，隨即在女員工的指認下出手教訓亂虧妹的酒客，酒客被打一頓後，想要息事寧人，於是當場90度彎腰向女員工道歉，但林男認為「誠意不夠」，出手再打他一頓。

林男被打到受不了還擊，林男等人見狀更火大，再嗆：「你做錯事還敢還手，讓我們打一打你就沒事了」，等林男等人打完人消了火氣，才放3名酒客離開；3名酒客報警後，林男和2名動手的友人都被警方送辦，但其中1名友人因案通緝未到案。

高雄地院審理時，林男等人坦承有出手打酒客，但辯稱沒有拉下鐵門不讓他們離開，也沒有把酒客的眼鏡打壞，但法官綜合相關事證後不採信他們說詞，依傷害罪判林男和謝姓友人徒刑5至6月，均得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法