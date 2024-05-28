為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新竹市務會議為殉職2勇消默哀1分鐘 將加強社區大樓消防安檢

新竹市務會議為殉職兩勇消默哀1分鐘，將加強社區大樓消防安全檢查，並提升消防救災設備。（新竹市府提供）

新竹市務會議為殉職兩勇消默哀1分鐘，將加強社區大樓消防安全檢查，並提升消防救災設備。（新竹市府提供）

2024/05/28 18:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區晴空匯526火警造成2名消防人員殉職，市長高虹安今天在市務會議與市府一級主管默哀1分鐘，對2名殉職同仁表達不捨與哀慟，強調會針對消防搶救過程，以及竹市各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。

對多位市議員關心此次火警造成勇消殉職，消防局表示，全案已成立災害事故調查會，消防局將提供完整資料配合調查。關於消防員組工會，市府表示，經查銓敘部來函「是否贊同公務人員依工會法組織工會，並廢止公務人員協會法」，市府回應為不贊同。查當時市府公文明載「消防局不同意廢止公務人員協會法、不同意公務人員組成工會」，此為市府未表支持之主要原因。

對有議員提到消防無線電設備老舊，消防局表示，消防局無線電已全面數位化，消防局102至105年間採購150支數位無線電，並於110年再購置90支數位無線電，已全數汰換類比無線電為數位無線電，各項無線電設備都保良好堪用，而竹市消防局10個外勤分隊都有各自不同顏色的辨識膠帶，纏繞膠帶為分隊辨識用途，並非損壞纏繞。另有關「金屬線外露」的狀況，研判是現場救災使用造成天線凹折及破損的情形。

至於消防員的氧氣瓶規格，消防局表示，目前氣瓶容量為6.8公升碳纖維鋼瓶，是世界各國最普遍的尺寸，國內及歐洲都廣泛使用，且其重量及容量較適中，不會造成過重或行動緩慢，未來採購鋼瓶時會將議員建議列為考量。

關於火警雲梯車，消防局表示，高層建築物火災應仰賴本身的消防安全設備來做防護，如火警自動警報設備、緊急升降梯、特別安全梯、自動灑水設備、連結送水管等設備，並落實大樓本身的消防設備的正常運作，同時配合避難疏散演練才能降低火災危害，消防車輛僅為輔助救災目的。

雲梯車是高樓火災搶救輔助之用，高層大樓高度大多超過一般消防雲梯車最高高度，另因考量新竹市巷弄較為狹小之特性，過大的車輛並不太容易於巷弄內升梯，過往消防局綜合當時實際救災需求採購，目前共5部雲梯車，2部為52米（救援高度約15-16樓），2部為32米（救援高度約9-10樓），另有1部為42米（救援高度約12-13樓）。

因應未來高樓搶救需要，消防局已申請115年中央中程計畫獲准，將採購52米雲梯車2輛、60米雲梯車1輛，合計將汰換3部雲梯車，其中亦有規劃購置60米雲梯車，未來可救援到19-20樓高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市晴空匯高樓火警初勘地下室電纜線短路釀禍 開放住戶返家取物
2024/05/28 10:31

竹市晴空匯高樓火警初勘地下室電纜線短路釀禍 開放住戶返家取物
竹市議會不給問晴空匯火災事件 議員楊玲宜提疑點與建議
2024/05/28 17:34

竹市議會不給問晴空匯火災事件 議員楊玲宜提疑點與建議

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
新竹火警凸顯高樓層住宅消防公安 桃市府稽查高風險案件
2024/05/28 17:22

新竹火警凸顯高樓層住宅消防公安 桃市府稽查高風險案件
新竹晴空匯高樓層火警 時力議員、消促會籲提升消防員設備與權益
2024/05/28 15:00

新竹晴空匯高樓層火警 時力議員、消促會籲提升消防員設備與權益

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播