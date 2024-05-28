新竹市務會議為殉職2勇消默哀1分鐘 將加強社區大樓消防安檢

新竹市務會議為殉職兩勇消默哀1分鐘，將加強社區大樓消防安全檢查，並提升消防救災設備。（新竹市府提供）

2024/05/28 18:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區晴空匯526火警造成2名消防人員殉職，市長高虹安今天在市務會議與市府一級主管默哀1分鐘，對2名殉職同仁表達不捨與哀慟，強調會針對消防搶救過程，以及竹市各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。

對多位市議員關心此次火警造成勇消殉職，消防局表示，全案已成立災害事故調查會，消防局將提供完整資料配合調查。關於消防員組工會，市府表示，經查銓敘部來函「是否贊同公務人員依工會法組織工會，並廢止公務人員協會法」，市府回應為不贊同。查當時市府公文明載「消防局不同意廢止公務人員協會法、不同意公務人員組成工會」，此為市府未表支持之主要原因。

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對有議員提到消防無線電設備老舊，消防局表示，消防局無線電已全面數位化，消防局102至105年間採購150支數位無線電，並於110年再購置90支數位無線電，已全數汰換類比無線電為數位無線電，各項無線電設備都保良好堪用，而竹市消防局10個外勤分隊都有各自不同顏色的辨識膠帶，纏繞膠帶為分隊辨識用途，並非損壞纏繞。另有關「金屬線外露」的狀況，研判是現場救災使用造成天線凹折及破損的情形。

至於消防員的氧氣瓶規格，消防局表示，目前氣瓶容量為6.8公升碳纖維鋼瓶，是世界各國最普遍的尺寸，國內及歐洲都廣泛使用，且其重量及容量較適中，不會造成過重或行動緩慢，未來採購鋼瓶時會將議員建議列為考量。

關於火警雲梯車，消防局表示，高層建築物火災應仰賴本身的消防安全設備來做防護，如火警自動警報設備、緊急升降梯、特別安全梯、自動灑水設備、連結送水管等設備，並落實大樓本身的消防設備的正常運作，同時配合避難疏散演練才能降低火災危害，消防車輛僅為輔助救災目的。

雲梯車是高樓火災搶救輔助之用，高層大樓高度大多超過一般消防雲梯車最高高度，另因考量新竹市巷弄較為狹小之特性，過大的車輛並不太容易於巷弄內升梯，過往消防局綜合當時實際救災需求採購，目前共5部雲梯車，2部為52米（救援高度約15-16樓），2部為32米（救援高度約9-10樓），另有1部為42米（救援高度約12-13樓）。

因應未來高樓搶救需要，消防局已申請115年中央中程計畫獲准，將採購52米雲梯車2輛、60米雲梯車1輛，合計將汰換3部雲梯車，其中亦有規劃購置60米雲梯車，未來可救援到19-20樓高。

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