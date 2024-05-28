新竹火警凸顯高樓層住宅消防公安 桃市府稽查高風險案件
2024/05/28 17:22
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新竹市「晴空匯」社區26日發生火警，帶走2名英勇消防員性命，這場火警也凸顯高樓層集合式住宅消防及公安問題，桃市府表示，將主動出擊由建築管理處及消防局組成聯合稽查小組，針對高風險案件優先進行消防和公安抽檢。
建管處表示，依據「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，16層樓以上的集合住宅每2年應進行1次公安申報，桃園16層樓以上集合住宅社區目前有283棟，將會針對風險案件優先抽檢，如未按時申報或樓層較高規模較大的集合式高層建築。
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建管處表示，建築公共安全檢查主要對於直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備和緊急供電設備等進行查驗，消防安檢部分則由消防局執行，主要檢查建築物的消防安全設備、檢修申報、防火管理及防災中心等重點事項，以健全高層建築物的公安。
建管處處長莊敬權強調，此次聯合稽查主要在確保居民居住安全，及時發現並改善潛在的公安隱憂，而社區發現需補強的問題，管委會也可參考「公寓大廈修繕補助計畫」，趕緊將社區安全漏洞補齊，同時也會持續注意新竹火災案的火災調查結果，確認災害發生原因，作為後續大樓管理重點，確保市民居住安全。