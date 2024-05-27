新竹2勇消殉職 彰縣消防局官網變黑白哀悼

新竹市昨深夜發生集合住宅火災，2名消防員救災時殉職，彰化縣消防局的救災官網今天由以往彩色變成黑白畫面，表達追思不捨。（翻攝消防局官網）

2024/05/27 09:44

〔記者湯世名／彰化報導〕新竹市昨天（26日）深夜近11點發生集合住宅火災，2名消防員疑因氣瓶耗盡殉職，彰化縣消防局的救災官網今天由以往彩色變成黑白畫面，消防弟兄在自己的臉書張貼「悼！殉職消防弟兄」，網友也紛紛上網留言「向英勇的消防員致敬」，表達追思不捨。

2021年6月30日晚間近8時，彰化市喬友大廈發生大火，7~9樓防疫旅館20多名檢疫的民眾受困，33歲的東區消防分隊員陳志帆等人背負空氣瓶搶進火場搜救，於9樓發現數名民眾，不料濃煙急竄阻斷來路，陳志帆奮不顧身就地安置民眾免於危難，致後續成功救出8人，不料自身未能及時撤離，空氣瓶氧氣耗盡英勇殉職。

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後續民間發起立碑紀念，家屬也希望陳員是最後一位，不料言猶在耳，2023年9月屏東一家科技公司廠房大火，又發生4名消防員英勇救火時不幸殉職，全台消防都感到痛心惋惜，包括消防署及全台多個縣市消防局官網也都換成黑白以表哀悼。

有打火弟兄說，連同昨晚這起新竹大火釀2名消防員殉職，2021年至今，全國已有7名消防員在救災時英勇殉職；彰化與新竹這兩起火災造成消防員殉職，疑似都是氣瓶耗盡殉職，令人不捨，願逝者安息，天佑消防人員。不少網友也表達沉痛哀悼、現場救災和支援的弟兄辛苦了，向英勇的消防員致敬。

2021年彰化市喬友大樓火災，造成1名消防員疑因氣瓶耗盡殉職。（資料照）

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