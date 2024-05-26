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貢寮桃源谷登山濃霧迷途 警跨縣市共同救援

警方將關女一家三口帶離山區。（記者吳昇儒翻攝）

警方將關女一家三口帶離山區。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/26 11:22

〔記者吳昇儒／新北報導〕宜蘭縣礁溪警分局昨日晚間接獲民眾報案指出，自己一家三口在貢寮區桃源谷內迷路，當中還有一名孩子，請警方幫忙。礁溪分局獲報後，確認地點距離瑞芳分局轄區較近，隨即聯繫瑞芳分局，並通知新北市消防局前往救援。所幸瑞芳警分局吉林派出所警員林昭男，熟識當地地形，不到30分鐘就將人員救出。

39歲關姓女子昨日與丈夫、孩子一同到貢寮區桃源谷遊玩，走舊草嶺古道時在山區遇上濃霧迷失方向，走了四個小時，走不出來，眼見天色越來越黑，越發害怕，於是打電話報警，沒想到電話居然接到礁溪警分局。

所幸經轉報後，由瑞芳警分局接手救援，並轉報新北市消防局，持續保持資源情報共享，好在警力派遣得宜，半小時後，在消防人員尚未抵達前，就已先將關女一家三口救出。

關女表示看到警察到來時，頓時鬆了一口氣，員警了解情況，確認無傷後，讓他們穩定心神，就將他們送至原本的停車位置。

警方強調，登山健行前，務必要先行了解天氣狀況及沿線路況，並下載離線地圖，慎防在山區沒有訊號，易生危險，真遇危險情況，勿驚慌，保持冷靜，報警在原地等待救援。

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