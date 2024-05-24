前懲戒法院長李伯道涉霸凌個案評鑑不成立 法評會：投票未達情節重大

前懲戒法院院長李伯道涉職場霸凌，遭移付個案評鑑，法評會指出，因投票結果未達「情節重大」程度，因此決議不成立。（資料照）

2024/05/24 13:14

〔記者楊國文／台北報導〕司法院法官評鑑委員會（法評會）指出，前懲戒法院院長李伯道被控涉及職場霸凌案，該會投票結果認為未達「情節重大」程度，才決議個案評鑑不成立，但日前媒體報導法評會「預設立場」，在女科長等2名關係人到會說明時，以嘲諷語氣質問、偷笑，並作成「不付懲戒」的決議，與事實不符，該會深表遺憾，呼籲勿做過多揣測，還給純淨評鑑空間。

法評會指出，該會為合議制，各項決議均經全體委員充分討論後才對外公告。關於李伯道涉職場霸凌案遭移請個案評鑑案，經法評會依職權進行調查，並審酌司法院所提供的資料，斟酌當事人女科長、女工友到會說明的內容、李伯道提出的書面說明等資料，綜合判斷後作成評鑑不成立。

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法評會說明，受評鑑的李伯道言行已構成職場霸凌，但依法須達「情節重大」程度，才能作成請求成立的決議。經過法評會委員縝密而慎重討論，綜觀李的行為態樣、目的、方式、頻率、人數、受侵害之權利及所造成之影響等整體情狀，最終動用表決，投票結果認定未達法定「情節重大」之程度，因此做成請求不成立的決議，並非部分媒體報導稱，僅以「損及司法威信」、「影響民眾權益」或有無重大惡意等因素，作為請求不成立的認定基準。

法評會說，媒體報導內容指稱法評會預設立場、以嘲諷語氣質問關係人、偷笑等，與事實並不相符，該會深表遺憾，籲請各界勿做過多揣測，還給純淨的評鑑空間。

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