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體驗「人車合一」？台中大叔赤腳開車A倒Gogoro 落跑吃罰單

休旅車倒車時不慎撞倒Gogoro。（警方提供）

休旅車倒車時不慎撞倒Gogoro。（警方提供）

2024/05/23 23:19

〔記者許國楨／台中報導〕不少駕駛開車都有五花八門的「眉角」，其中赤腳開車因踩油門觸感鮮明、清楚感受路上回饋，號稱可享受「人車一體」感覺，而台中市一名大叔上週就是赤腳開車，結果不慎撞倒停路旁的Gogoro，雖趕緊下車扶起機車，但未報警就駛離現場，還是收到一張肇事逃逸罰單。

據了解，游姓妙齡女子上週將Gogoro停在北屯區國強街租屋處前，步行到太原車站搭火車北上出差，3天後也就是本月20日回台中抵租住處時，發現Gogoro車身及後照鏡擦損，直覺遭他車撞倒撥打110報案求助，第五分局交通分隊警員吳政哲獲報處理，經調閱周邊監視器畫面，發現一輛銀色休旅車倒車時不慎撞倒路邊游女機車。

當時明顯看到駕駛隨即赤腳下車，匆匆扶起機車後，就上車急忙駛離現場，經根據休旅車車牌「以車追人」，查出係50歲張姓駕駛通知到案，張男坦確曾撞倒Gogoro後趕緊扶起，事後也曾想回到現場，找機車車主討論賠償事宜，但事情太多一忙才疏忽，而該案經當事人雙方協調後，游女決定透過保險處理此事即可，而張男對於游女不予追究表示感謝，惟警方仍告知張男，對於肇事後未留在現場通報警方處理行為，會依規開單告發。

警方提醒，發生交通事故應即停車留在事故現場，並通知警方前來處理，以釐清肇事責任，逕自離開事故現場不僅無助問題解決，還可能被視為肇事逃逸，警方將依道路交通管理處罰條例第62條：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」予以告發。

打赤腳張男趕緊下車扶起機車。（警方提供）

打赤腳張男趕緊下車扶起機車。（警方提供）

張男未報案就駛離現場，吃上肇逃罰單。（警方提供）

張男未報案就駛離現場，吃上肇逃罰單。（警方提供）

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