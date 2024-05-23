酒駕逆向超速撞死人 前科男遭判11年徒刑

新北地院。（資料照）

2024/05/23 18:47

〔記者陳彩玲／新北報導〕有傷害、毒品等多項前科李姓男子，去年1月清晨飲酒後，搭載2名乘客於五股區新五路上逆向狂飆，撞上對向60歲黃姓男子駕駛的車輛，黃男當場失去生命徵象，急救後仍不治身亡，李男車上王姓女乘客也受重傷，新北地院國民法官審理後，今依以他法致生道路往來危險因而致人於死罪，判李男11年徒刑。

去年1月25日晚上11時許，李男在新北市蘆洲區某會館飲酒，隔天清晨7時許，竟酒駕搭載2名友人上路，他先是沿新北市五股區新五路3段往泰山方向行駛，在左轉彎駛入新五路2段後，竟開始擅闖路口紅燈，並以時速90公里車速逆向行駛、變換車道，一路逆向上高架橋後，因閃避不及撞上對向黃男駕駛的小客車。

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黃男遭撞後當場失去生命跡象，最終因左軀幹及左骨盆鈍力傷造成胸腹腔及骨盆腔內出血，引起低血性休克，不治死亡；至於和李男同車的王姓女乘客，則受有肝臟、胰臟、脾臟多處撕裂傷併腹內感染、右踝關節骨折、C2頸椎骨折等傷害。檢方調查後，將李男提起公訴，並建請法院以較重的以他法致生道路往來危險因而致人於死罪論處。

新北地院依國民法官法開庭審理，當庭勘驗行車記錄器、路口監視錄影畫面，認定路口有行進方向的標示、路面也有「慢」等標語，李男仍執意駕車逆向行駛， 罔顧其他用路人、乘客的交通及人身安全，不但闖越紅燈、逆向超速，甚至造成黃男死亡，導致其家屬心理莫大悲痛、難以平復。

國民法官審酌，李男曾有妨害秩序、傷害、販賣毒品前案紀錄，素行已屬不佳，審理時僅坦承部分犯行，犯後態度仍屬可議，也未見有積極與告訴人及被害人家屬達成和解、賠償損害或求取原諒，因此依以他法致生道路往來危險因而致人於死罪，處11年徒刑。可上訴。

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