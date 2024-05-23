男子惱怒友人擅入他妹婿轎車內 夥同友人狠打對方致死被訴

桃園地檢署因傷害致死案件，將陳姓、黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/05/23 13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子邀友人黃姓、張姓男子同住在他位於中壢區的住家，去年9月25日下午，張男擅自拿了放在信箱內的汽車鑰匙進入陳男妹婿的轎車內，讓陳男大發雷霆，帶著黃男將張男押回陳男住家毆打，當晚又拿童軍繩綑綁張男持續凌虐，致張男傷重死亡，桃園地檢署今天（23日）偵結，已因傷害致死案件將陳男、黃男提起公訴。

檢方說，陳男（31歲）發現張男擅自進入他妹婿的轎車，因感覺被背叛而怒不可遏，帶著黃男（31歲）外出找到張男後，將張男押上車帶回陳男住家後，陳男就拿出球棒，與黃男輪流毆打張男，張男用雙臂緊緊護頭，雙臂被打得傷痕累累。

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陳男要黃男看好張男後，外出購買童軍繩返家，當天晚間6點多，又押著張男到陳男住家的天台，陳男拿出童軍繩綑綁張男後，又與黃男分持球棒、拖把稈等，持續毆打張男的雙臂、雙腿與臀部，檢方說，張男被毆倒地，因受傷不斷呻吟，但陳男、黃男視若無睹，直到張男沒了呼吸，他們才慌了，趕忙託人打119將張男送醫，但張男最終因橫紋肌溶解與併發症，到院前就死亡。

中壢警分局獲報後追查，將陳男、黃男移送桃園地檢署偵辦，檢方今天偵結，已因傷害致死案件，將2人提起公訴。

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