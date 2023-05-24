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    街友吵架酒瓶、鐵橇成凶器 活活打死人判刑9年

    2男酒後亂棒打死6旬街友，警方當時封鎖現場採證。（資料照，記者翻攝）

    2男酒後亂棒打死6旬街友，警方當時封鎖現場採證。（資料照，記者翻攝）

    2023/05/24 13:27

    〔記者吳政峰／台北報導〕街友盛瀚億與廖彥青（判刑8年6月確定）2022年間酒後與另名街友陳福蔭發生口角，勃然大怒，持酒瓶、鐵撬、鋁棒痛毆，陳福蔭被打到昏迷，送醫急救不治身亡，一審桃園地院依傷害致人於死罪判盛瀚億9年刑，24日二審高等法院維持原判，可上訴。

    判決指出，盛瀚億、廖彥青與陳福蔭均為桃園市某處街友，2022年5月8日晚間9時許三人酒後發生口角，盛、廖二人暴怒，分持鐵橇、鋁棒毆打陳福蔭成傷。3小時後，雙方再度口角，盛瀚億與廖彥青明知陳福蔭遭毆打後，身體已趨虛弱，倘再予毆擊，可能因傷勢加重造成死亡結果，卻續以鋁棒、鐵橇毆打陳的身體、四肢，盛還抄起酒瓶敲擊陳的前額。

    陳福蔭遭到痛毆，昏迷不醒，送醫急救，頭胸腹部及肢體多處挫傷、右手橈尺骨鈍擊性骨折、血胸、腹血、顱內腦挫傷，經過醫師搶救，終仍因中樞神經衰竭死亡。

    一審桃園地院依傷害致人於死罪判盛瀚億9年刑，盛自覺判太重，提起上訴，聲明願意賠償，要求輕判。

    二審高等法院指出，一審量刑已就刑法第57條所列的各款情狀詳為斟酌，在適法範圍內行使其量刑的裁量權，核無違法或不當情形。盛瀚億上訴雖然陳明願賠償，然迄未能與家屬達成和解，本案量刑基礎並無改變。因此合議庭認為盛男上訴請求再予輕判，並無理由，24日駁回上訴，仍可上訴。本案合議庭成員為審判長張惠立、陪席法官張道周、受命法官鄭昱仁。

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